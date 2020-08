SOLO PER L'INDIA? Il frontale è diverso da quello che conosciamo e che ritroviamo sulle Dacia Duster vendute in Italia: la nuova Renault Duster 2020 appena presentata in India, mantiene le linee delle Dacia Duster GPL con il motore 1.0 tre cilindri turbo che avevamo provato a fine maggio, ma con un look che per noi risulta più moderno.

CAMBIA IL FRONTALE E... Differente il taglio della calandra, che trova maggiore sviluppo in altezza nella zona centrale e mette in evidenza i fari con un sapiente raccordo; differente la finitura del portellone posteriore, che vede protezioni in plastica opaca a collegare visivamente i gruppi ottici; il tutto con dettagli rossi nel frontale e scritte del medesimo colore sul maniglione posteriore e sui mancorrenti del tetto, a sottolineare il collocamento al top della gamma.

PIÙ MODERNA Diversi anche gli interni, che rispetto alla Dacia Duster - Dacia, non Renault - si presentano più moderni e stilizzati. Maggiore l'armonia tra le linee della plancia e le bocchette di ventilazione, con tratti orizzontali sottolineati da un profilo colorato e interrotti in corrispondenza della console centrale da eleganti linee verticali. I sedili appaiono meno profilati, e potrebbero quindi essere meno efficaci nel trattenere il corpo nelle curve, ma rispetto a quelli nostrani possono vantare rivestimenti dal look più ricco e curato.

L'INFOTAINMENT A centro plancia spicca il display da 7 pollici del sistema di infotainment MediaNAV Evolution, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, mentre tra le funzioni comfort Renault India sottolinea la possibilità di comandare a distanza il preraffreddamento dell'abitacolo tramite il climatizzatore automatico, per trovare l'auto già alla temperatura ottimale fin dal primo momento in cui si sale a bordo.

PICCOLE DISCREPANZE Rispetto alla Duster 1.3 Tce nostrana, cambiano anche alcuni dati tecnici, seppure di poco. Protagonista del debutto di Nuova Delhi è infatti la Dacia Duster dotata del motore 1.3 turbo a benzina con iniezione diretta, che da noi sviluppa 150 CV e 250 Nm, mentre nella versione indiana è accreditato di quasi quattro cavalli e altrettanti newtometro in più (156 CV a 5.500 giri; 254 Nm a 1.600 giri). È proposto sia con cambio manuale a 6 marce sia con cambio automatico CVT: a variazione continua, ma capace di emulare un cambio sequenziale a 7 rapporti. Niente 4x4, però: c'è solo la trazione anteriore.

SEMPRE BASIC La dotazione di serie in fatto di sistemi di sicurezza e aiuti alla guida prevede doppi airbag, avviso di velocità eccessiva, ABS con EBD e Brake Assist, promemoria cinture di sicurezza e sensori di parcheggio in retromarcia. La Duster con cambio CVT può includere nel pacchetto anche il controllo elettronico di stabilità e il sistema di assistenza nella partenze in salita. Tre gli allestimenti della versione manuale, che si accompagnano a due livelli di allestimento per la Duster automatica. I prezzi sul mercato indiano vanno da 10,49 a 13,59 Lakh, ossia da circa 11.833 a 15.330 euro al cambio attuale. Vuoi saperne di più? Scarica il PDF della brochure ufficiale cliccando sull'icona più in basso in auesta stessa pagina.