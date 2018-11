ARRIVA NEL 2019 Sarà presentata l'anno prossimo, la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé: l'auto con cui la casa di Monaco conta di rubare clienti alla Mercedes CLA e – all'estero – all'Audi A3 Sedan. Le sue dimensioni si collocano tra quelle della BMW Serie 1 e Quelle della Serie 3 e la piattaforma su cui è allestita è quella a trazione anteriore che ritroviamo in una decina di modelli del gruppo, incluse la BMW X1 e la Mini Countryman.

POI L'IBRIDA E LA M Non dovrebbe mancare una versione ibrida, con una meccanica simile a quella della monovolume BMW Serie 2 Active Tourer, che combina il 3 cilindri benzina da 1,5 litri e 150 CV con un motore elettrico, per un'autonomia di 50 km a emissioni zero. A questa si affiancherà in un secondo momento una versione M con un 4 cilindri ad alta potenza. Quanto alla trasmissione, si potrà scegliere tra il cambio manuale a 6 marce o un automatico a 8 marce, con l'opzione, per alcune versioni, della trazione integrale xDrive.

LE FOTO SPIA Dal punto di vista del design, il frontale della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé 2019 ricorderà da vicino quello della Serie 1, con l'ampio doppio rene affiancato da sottili gruppi ottici a LED. Gli ultimi scatti che trovate nella gallery in basso sono il risultato di una raffica di foto scattate in Germania anche sulla neve.

PREZZI E DISPONIBILITA' Nonostante la camuffatura pesante si nota bene il giro porta posteriore della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé. L'aggiunta di due sportelli non ha intaccato la linea che bassa e filante con la coda corta e compatta. Nulla finora è trapelato quanto ai prezzi delle nuove BMW Serie 2 Gran Coupé, ma l'arrivo sul mercato è atteso per il 2019.