777 hypercar: partito il countdown per l'arrivo della supersportiva tutta italiana

PROGETTO AMBIZIOSO MADE IN ITALY Conto alla rovescia per l’arrivo di una nuova macchina da sogno. Questa volta si tratta di qualcosa veramente speciale, in primis perché è un progetto tutto italiano e poi, perché nascerà nel tempio della velocità. Esatto, la base logistica è proprio all’interno dell’Autodromo di Monza, quale migliore location per un piano tanto ambizioso? Tutto nasce dall’idea di Andrea Levy, noto imprenditore e collezionista di supercar, che ha coinvolto nientemeno che Dallara per dare corpo a questa visione.

777 hypercar: nasce dall'idea di Andrea Levy, qui con la sua Dallara StradaleUNA MACCHINA DA SOGNO Si tratta della 777 hypercar, che sarà prodotta in soli sette esemplari, che costeranno 7 milioni di euro ciascuno. Per ora, di questa super limited edition non sono stati forniti dati tecnici né di prestazioni, ma visti gli attori in gioco, ci aspettiamo numeri da capogiro. Intanto, la foto che vedete è il teaser dell’automobile che ci mostra tanta fibra di carbonio, luci LED super affilate e un accenno di spoiler con il logo 777 engineered by Dallara. Quanto basta per far scaldare il cuore degli appassionati e, magari, suggerire ai fortunati (e facoltosi) estimatori del costruttore italiano di mettere mano al telefono e al portafogli per assicurarsi uno dei pochissimi esemplari. Intanto, non possiamo che rimandarvi al sito www.777hypercar.com per tenere sott’occhio il countdown. Mancano poco più di dieci giorni al reveal fissato per il 22 novembre alle 11.00 e il tempo passa velocemente.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/11/2022