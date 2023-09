Munro Mountain Rescue MK_1: super truck EV per le operazioni di soccorso

Nasce in Scozia, ma può essere applicato in svariati contesti lavorativi dove servono capacità fuoristradistiche e tanta coppia

Munro Vehicles (Munro), produttore di fuoristrada elettrici è l'unica azienda scozzese che produce auto in serie. La sua ultima creazione si chiama Mountain Rescue, una versione appositamente modificata del track a batterie MK_1 (qui il nostro approfondimento). Questo imponente 4x4 è stato pensato e sviluppato per rispondere alle esigenze del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Un veicolo robusto e inarrestabile in grado di raggiungere località remote situate in zone impervie e pericolose.

Il posteriore di Munro Mountain Rescue MK_1

ORIGINI SCOZZESI Lo sviluppo di Mountain Rescue MK_1 nasce da un confronto diretto fra Munro Vehicles e le squadre del soccorso montano scozzesi, inglesi e gallesi. Le caratteristiche chiave di questo veicolo includono: luci aggiuntive collocate nella parte posteriore, spazio extra per trasportare in sicurezza una barella all'interno del mezzo con tutta la strumentazione necessaria per stabilizzare eventuali feriti (qui il maxi Hummer H1). La zona posteriore dell’abitacolo vanta un carico utile di 1.050 kg, mentre la capacità di traino arriva fino a 3.500 kg. Munro Mountain Rescue oltre alle missioni di soccorso in alta montagna può essere impiegato nel settore minerario, nell’edilizia, nell’agricoltura e nei servizi di pubblica sicurezza.

Munro Mountain Rescue MK_1: gli interni con barella

ELETTRICO POSSENTE Il sistema propulsivo di Mountain Rescue MK_1 sviluppa una potenza di picco compresa fra i 380 e 510 CV, con una coppia di 700 Nm. Paradossalmente lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in soli 4,9 secondi. La batteria da 82,4 kWh si ricarica dal 15 all’80% in corrente continua a 100 kW in circa 36 minuti. Con gli accumulatori pieni, Mountain Rescue può percorrere 305 km. Ciò dovrebbe consentirgli di viaggiare in fuoristrada per 16 ore ininterrotte. Sviluppato, progettato e costruito in Gran Bretagna, Munro MK_1 è il primo veicolo ad entrare in produzione in Scozia dopo più di quattro decenni.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/09/2023