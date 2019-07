Autore:

Marco Rocca

SEMPRE SU BASE L200 Dici Pajero Sport e pensi a quello che negli anni è stato un riferimento quando si parlava di fuoristrada. Con le sue forme squadrate e la meccanica a prova di bomba, era la scelta ideale per chi badava al sodo. Del resto nasceva sulla base del un pick up di Casa, L200. Ora la versione 2020 del nuovo Mitshubishi Pajero Sport nascerà ancora sulla base di un mezzo da lavoro ma sarà più confortevole e curato nei dettagli a tutto vantaggio del comfort a bordo. L'ultimo restyling risale al 2015.

NUOVO FRONTALE Gli aggiornamenti hanno riguardato l'intera auto a cominciare dagli esterni. Il frontale per esempio si è aggiornato al nuovo corso stilistico della Casa giapponese con l'arrivo della nuova fanaleria Dynamic Shield di Mitsubishi con la caratteristica firma a led. Anche il cofano si è fatto più possente e alto.

FASCINO TUTTO SUO A poppa piccole modifiche ai fanali e al paraurti hanno rinfrescato la zona posteriore. L'aspetto è stato ingentilito, ma quel portamento da vecchio fuoristrada duro e puro anno 2000 è rimasto, e meno male aggiungo io. Perché la Pajero Sport ha un fascino tutto suo.

MODIFICHE DENTRO Anche in abitacolo i tecnici hanno lavorato cercando di migliorare il comfort. Conservata la formula dei 7 posti su tre file, ci sono ora finiture più ricercate, imbottiture più soffici e una plancia ridisegnata. Anche la strumentazione digitale ci mette del suo rendendo tutto più modermo. Sono arrivate anche nuove prese di ricarica cellulare per i sedili posteriori ed è stato ricavato più spazio nel poggiabraccia centrale. Non manca la connettività con Apple Car Play e Android Auto.

QUI MOTORI La dotazione tecnologica prevede l’introduzione del radar anticollisione con frenata di automatica e Forward Collision Mitigation oltre al Blind Spot Worning che segnala il sopraggiungere di veicoli in fase di sorpasso. I motori? Riconfermati quelli del modello 2015, ovvero il 2.5 litri 4 cilindri turbo intercooler da 136 cavalli, il 2.4 litri common rail Mivec DI-D da 181 cavalli e per finire il benzina 3.0 litri V6 Mivec da ben 219 cavalli.

NON IN ITALIA Bene, ora arriviamo alla nota dolente. Quale? Quella relativa al fatto che il nuovo Mitsubishi Pajero Sport non arriverà sul nostro mercato, rimanendo confinato all'oriente e al Regno Unito e alla Russia. Peccato, peccato.