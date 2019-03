Autore:

Lorenzo Centenari

DARK KNIGHT RISES Perché anche la popolazione a quattro ruote si divide in gufi e allodole. Mitsubishi Eclipse Cross Knight appartiene al primo gruppo: alla luce del giorno preferisce il buio della notte, e così anche il suo abbigliamento rispecchia uno stile di vita clandestino, trasgressivo, ma proprio per questo, ancor più affascinante.

GUERRIERO PER CASTA L'allestimento Knight distingue un'edizione speciale ispirata ai samurai e alla loro declinazione nell'universo videogiochi: il celebre cavaliere oscuro Yoshimitsu, protagonista della serie Tekken, l'ancor più aggressivo Jin Sakai di Ghost of Tsushima. Parallelismi con gli eroi virtuali a parte, Mitsubishi Eclispe Cross Knight adotta spoiler posteriore ad hoc, specchietti esterni neri, vetri posteriori oscurati. Completano il dark look le finiture rosse di minigonne, tappetini e battitacco anteriori e posteriori. Quattro possibili colorazioni: Polar White Pastello, Sterling Silver Metallizzato, Titanium Grey Metallizzato, Amethyst Black Metallizzato.

IL DIESEL, FINALMENTE Mitsubishi propone Eclipse Cross Knight in abbinamento al nuovo diesel 2,2 litri da 148 cv, la motorizzazione che al crossover jap mancava (in precedenza, solo il 1.5 turbo benzina), e che trascina con sé anche il cambio automatico a 8 rapporti (insieme alla trazione integrale S-AWD). Prezzi da 32.150 euro (allestimento Invite), al lancio sconto di 750 euro.