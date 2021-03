PIÙ SEMPLICE, SEMPRE PERSONALE Semplificare, ma senza rinunciare alla forte componente personale di un’auto che non passa mai inosservata: in occasione del restyling di Mini 3 Porte, 5 Porte e Cabrio, la casa inglese ha presentato una nuova struttura di prodotto, con pacchetti ed equipaggiamenti che semplificano l’offerta di allestimenti e optional. E per non farsi mancare proprio nulla, arriva anche un’edizione speciale, denominata Camden. Ma procediamo con ordine.

TRE VERSIONI I diversi allestimenti coinvolgono esterni e interni, e possono essere arricchiti con pacchetti di optional relativi a comfort, assistenza alla guida, connettività in auto. Il risultato è ridurre il numero totale di optional (che spesso rischia di confondere), concentrandosi invece sulle funzionalità nel loro complesso.

Versione Essential : la configurazione d’accesso, in cui la personalizzazione si limita all’equipaggiamento di serie e l’aggiunta di elementi destinati funzionali e non estetici

: la configurazione d’accesso, in cui la e l’aggiunta di elementi destinati funzionali e non estetici Versione Classic : aumenta la scelta relativa a colori della carrozzeria, cerchi, rivestimenti interni e dei sedili , oltre a una nutrita quantità di dotazioni di serie

: aumenta la scelta relativa a colori della carrozzeria, , oltre a una nutrita quantità di dotazioni di serie Versione Yours: il modello più elegante della gamma, personalizzato con i loghi Mini Yours, cerchi in lega da 18 pollici con disegno Mini Yours British Spoke (oppure in lega da 17 pollici Roulette Spoke per la Mini elettrica), sedili sportivi, volante in nappa, rivestimento del tetto in antracite, finiture interne in look alluminio.

JCW Rimane poi in gamma l’allestimento John Cooper Works, disponibile per tutte le motorizzazioni con l’eccezione della Mini One (per neopatentati) e Mini Cooper SE, la BEV della famiglia. Tinte esclusive per la carrozzeria, kit aerodinamico JCW, due tagli di cerchi da 17” o 18”, sospensioni adattive, sedili sportivi, listelli battitacco John Cooper Works, pedaliera in acciaio.

EDIZIONE SPECIALE Il nome del quartiere londinese è presente in diversi dettagli della vettura, arricchito da un motivo ispirato alle onde sonore: vicino al Side Scuttle, sul battitacco e sulla plancia anteriore destra. Di serie, Mini Camden Edition comprende cerchi in lega Victory Spoke Black da 16”, sensori di parcheggio posteriori, bracciolo anteriore, Cruise Control, navigatore connesso.

PREZZO Mini Camden Edition è disponibile per le MINI a 3 e 5 porte, nelle motorizzazioni One e Cooper, con un prezzo che parte da 22.400 euro.