Autore:

Luca Cereda

ALTRO GIRO Dopo la Cina, tocca all'Europa abbracciare la Mercedes Classe A Sedan, variante a quattro porte della compatta della Stella. E il momento del debutto è vicino - con approdo nelle concessionarie d'Italia nel prossimo autunno – stando a quanto mostra questo primo teaser.

CX DA RECORD La Classe A berlina destinata ai mercati occidentali ha il passo corto, identico a quello della hatchback (273 cm), uno stile da coupé e un'aerodinamica cesellata. Per un CX di 0.22, pari alla CLA di prima generazione e di 0,3 inferiore alla Classe A senza coda.

DENTRO Ha un look più classico, la A Sedan, ma dentro proporrà gli stessi interni della cinque porte. Dominati dall'MBUX e dagli schermi digitali, soprattutto nelle configurazioni più ricche. Facile attendersi, di contro, un po' meno di spazio per la testa nelle sedute posteriori, imposto dalla carrozzeria a tre volumi.

EFFICIENTE Per renderla più efficiente nel penetrare l'aria si è lavorato invece sui dettagli. Anche quelli minimi, dalle carenature che ricoprono il fondo dell'auto a delle guarnizioni specifiche tra i gruppi ottici e gli altri pannelli della carrozzeria per rendere il frontale più omogeneo, fino ad alcuni flap all'interno della griglia per ridurre i flussi d'aria verso il vano motore.

QUANTO COSTA Il prezzo della Mercedes Classe A Sedan non è ancora stato comunicato in via ufficiale. Lecito attendersi un leggero aumento rispetto alla hatchback dovuto all'immagine più elegante.