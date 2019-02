Autore:

Matteo Gallucci

TANTI AUGURI Lei è la Mazda MX-5 e non ha certo bisogno di presentazioni. Semplicemente la spider più venduta al mondo dal 1989 ad oggi. Esattamente, sono già passati 30 anni dal primo debutto che ha fatto innamorare più generazioni superando abbondantemente il milione di esemplari venduti in tutto il mondo. Il merito di questo successo? Essere rimasta sempre fedele a se stessa, generazione dopo generazione. Per l'occasione Mazda ha organizzato un piccolo déjà vu visto che torna al Salone di Chicago 30 anni dopo la presentazione della prima generazione di MX-5 con un modello celebrativo a tiratura limitata davvero accattivante.

CANDELINE? NO, SERIE SPECIALE Alla torta con le candeline in Mazda preferiscono gli effetti speciali di sostanza. A celebrare il mito Miata arriva la Mazda MX-5 30th Anniversary Edition in tiratura limitata, e numerate, a sole 3.000 unità per l’intero mercato mondiale.

ARANCIA MECCANICA Il colore scelto per la serie speciale è il Racing Orange in abbinamento con cerchi in lega forgiati neri disegnati in esclusiva dalla Rays che nascondono pinze Brembo all’anteriore e Nissin al posteriore entrambe di colore arancione. La bicromia nero-arancione continua anche all’interno dell’auto con i sedili Recaro con cuciture e cordonature arancioni come per i dettagli delle bocchette per l’aria e i pannelli interno porta. La dotazione di serie si completa con il sistema audio Bose (AUDIOPILOT2) con nove altoparlanti e il sistema infotainment compatibile con Apple Carplay e Android Auto.

LE VERSIONI Mazda fa en plein e si regala la MX-5 30th Anniversary sia in conformazione soft top ND sia hard top retraibile RC con sotto al cofano il motore da 2.0 litri e 184 CV di potenza massima. La trasmissione può essere automatica oppure manuale con quest’ultima che prevede ammortizzatori Bilstein di serie.

SOLD OUT Come spesso succede quando Mazda lancia sul mercato le serie speciali dedicate alla sua spider queste vengono vendute tutte in poco, pochissimo tempo. Non è un fenomeno solo italiano, anzi, pensate che delle 3.000 unità previste per tutto il mondo le 500 dedicate al mercato USA sono andate tutte vendute già durante il primo giorno di vendita. Stessa sorte per il mercato giapponese di Casa Mazda dove i collezzionisti e appassionati giapponesi si spingono a guardare al mercato europeo pur di accaparrarsi l'ultima arrivata con targhetta identificativa numerata... e poco importa che il volante sia dalla parte "sbagliata".

SITUAZIONE ITALIA Quindi se siete amanti della piccola due posti dovreste davvero affrettarvi per prenotare la MX-5 30th Anniversary Edition. Il numero dedicato al nostro Paese dovrebbe essere di sole 100 unità e, potete scommetterci, i centralini e prenotazioni online di Mazda avranno già ricevuto molte chiamate e caparre. Mazda Italia non ha rilasciato ufficialmente il prezzo per le versioni ND e RF con la livrea celebrativa arancione. Però posso anticiparvi che il prezzo non si discosterà molto dalla nuova MX-5 da 184 CV che trovate già a listino Mazda. Il comunicato americano recita queste tariffe: 34.995 dollari per la versione ND e 37.995 per la RF previo deposito di 500 dollari.