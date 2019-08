Autore:

La redazione

SPECIAL EDITION 2020 Maserati sarà protagonista in occasione dell'evento Monterey Car Week e del Concorso di Eleganza di Pebble Beach in California con la gamma 2020 e presenterà nuove edizioni limitate della sua iconica ammiraglia Quattroporte S Q4 GranLusso, super berlina con motore da 430 CV e trazione integrale e del SUV ad alte prestazioni Levante S GranSport, anch’esso motorizzato con il 3.0 V6 da 430 CV.

LAVORAZIONE ARTIGIANALE I due modelli speciali sono arricchiti rispetto al resto della gamma, con interni in “Pelletessuta” firmati Ermenegildo Zegna. Una qualità di pellame molto pregiata e lavorata artigianalmente, che al posto del filato utilizza sottili strisce di nappa intrecciate. I visitatori della manifestazione americana potranno vedere da vicino le nuove realizzazioni di Maserati e ordinare una delle cento vetture in edizione limitata, disponibili per il mercato nordamericano e suddivise in cinquanta berline Quattroporte e cinquanta SUV Levante.

MASERATI E ZEGNA LUSSO MADE IN ITALY Nel quadro di una partnership iniziata con la proposta degli originali interni in seta – una prima assoluta per il settore automobilistico – si apre, quindi, un nuovo capitolo con la produzione limitata di modelli Maserati dagli interni esclusivi e dalla livrea in colorazioni uniche.

COME SONO FATTE LE VETTURE Le berline Quattroporte S Q4 GranLusso hanno la carrozzeria di colore metallizzato “Blu Sofisticato” e lussuosi interni color Marrone. Tra le altre caratteristiche spiccano le pinze freno blu, i sedili sportivi e la targhetta interna con la scritta Zegna Edition. Le 50 SUV Levante S GranSport sono in colore carrozzeria tristrato Bronzo e altrettanto esclusivi interni di colore Nero con finiture in legno di Radica. Completano l’allestimento le pinze freno nere e i cerchi lucidati Helios da 21”.

QUANDO ARRIVANO Entrambi i modelli saranno posti in vendita fino a esaurimento delle vetture disponibili dai concessionari e saranno consegnate ai primi acquirenti nella primavera 2020.