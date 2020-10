MINI & COMICS Ormai è diventata una - bellissima - abitudine, e siamo lieti di poterne parlare anche quest’anno. Nella scorsa edizione di Lucca Comics & Games l’artista Giuseppe Palumbo ha ricreato sulle lamiere di Mini le più famose sequenze che l’hanno vista protagonista di film e fumetti. Quest’anno è la volta di Carmine Di Giandomenico, disegnatore di DC Comics, che ha prestato la sua mano per realizzare un’edizione unica della Mini Electric, dedicata al supereroe più veloce di tutti i tempi: Flash.

UNITI DA UNA SCOSSA Un connubio che non nasce certo per caso: Flash è il nome di diversi protagonisti dell’universo DC Comics (da quest’anno editi in Italia da Panini), legati in qualche modo ai fenomeni elettrici, e le cui avventure sono cominciate ben ottant’anni fa. Carmine Di Giandomenico ha iniziato la sua collaborazione con DC Comics nel 2016, e con lui è partita una fase di rinascita vera e propria del personaggio.

FLASH ANCHE NELLA VITA Nel 2016 Carmine è stato premiato come disegnatore più veloce del mondo. Chi meglio di lui poteva occuparsi di portare Flash sulla carrozzeria di una Mini elettrica? E nonostante siano passati quattro anni da quel riconoscimento, anche il bellissimo lavoro compiuto a Lucca - e che potete ammirare nella galleria e nel video qui sotto - è stato realizzato a tempo di record: solo dieci ore!

20 ANNI DI MINI Mini Electric è la versione a zero emissioni della piccola inglese tutto pepe. E se la prima Mini di Alec Issigonis ha compiuto sessant’anni nel 2019, la nuova generazione si prepara a spegnere venti candeline: è stata infatti presentata per la prima volta al Salone di Parigi del 2000, e da allora ha venduto quasi quattro milioni di esemplari in tutto il mondo. L’arrivo nei concessionari della “nuova” Mini è avvenuto però solo nel 2001: se non altro, sappiamo già cosa festeggeremo il prossimo anno a Lucca!

CHE FINE FARÀ? In un mondo normale, come è avvenuto lo scorso anno, l’auto realizzata da Carmine Di Giandomenico avrebbe dovuto essere esposta nel padiglione Mini della Fiera di Lucca Comics & Games, per la gioia dei suoi numerosi visitatori. L’emergenza sanitaria in atto ha purtroppo portato la manifestazione a convertirsi interamente in formato digitale, con eventi trasmessi in streaming (qui trovate il palinsesto completo). In compenso, la Mini Electric di Flash verrà portata ad altri appuntamenti (compatibilmente con l’andamento dell’epidemia), e ospitata presso i punti vendita delle principali città italiane, Milano e Roma in primis.