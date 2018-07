Autore:

Matteo Gallucci

NUOVI MOTORI Il SUV per eccellenza sua maestà Range Rover diventa ancora più sofisticato con gli ultimi aggiornamenti della sua gamma che vede l'introduzione di un nuovo motore e miglioramenti riguardo la tecnologia e l'assistenza alla guida. Entra in gamma Land Rover un nuovo potente motore SDV6 biturbo da 3,0 litri da 275 CV per i mercati europei più potente di 19 cv rispetto all'attuale unità TDV6 da 3,0 litri a listino. Il nuovo propulsore diesel cresce in potenza con una coppia pari a 625 Nm e combina prestazioni ed efficienza con un consumo di carburante di 7,7 l / 100 km nel ciclo misto a fronte di emissioni di CO2 di 202 g/km. Inoltre, il motore diesel SDV8 da 4,4 litri Land Rover è ora disponibile con il cambio automatico a otto rapporti migliorato che offre un'efficienza superiore riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

IBRIDA PLUG-IN Propulsori più efficienti che vanno ad aggiungersi al già validissimo 2.0 litri della famiglia Ingenium capace di una potenza di 300 CV, ai quali si aggiungono i 116 CV del motore elettrico che garantiscono un complessivo di 404 CV e 640 Nm di coppia massima. È la Range Rover ibrida plug-in P400e (PHEV) lanciata lo scorso anno capace di muoversi a emissioni zero per 51 km. Da oggi i proprietari di PHEV in Cina ora hanno accesso a Predictive Energy Optimization (PEO), non precedentemente disponibili in questo mercato. Si tratta del sistema di navigazione intelligente che utilizza i dati del percorso impostato per calcolare il tratto di strada più efficiente dal punto di vista energetico.

LE DICHIARAZIONI Nick Collins, Vehicle Line Director Jaguar Land Rover, ha dichiarato: "Range Rover è il SUV di lusso per eccellenza e il veicolo piùraffinato del suo genere. Gli ultimi aggiornamenti consentono ai clienti di godere il comfort impareggiabile che si aspettano, con più scelta, comodità e sicurezza che mai."

TECNOLOGIA Ora si potrà godere ancora meglio delle prestazioni e del comfort di guida della Range Rover grazie all'introduzione dell'Adaptive Cruise Control con Stop and Go. Ciò consente al veicolo di mantenere una distanza prestabilita dall'auto che precede e di seguirlo fino all'arresto per poi riprendere la velocità di crociera in totale autonomia se si è rimasti fermi per meno di tre secondi. In abbinamento al sistema Adaptive Cruise Control troviamo lo Steering Assist che mantiene il veicolo nel mezzo della carreggiata intervenendo direttamente sullo sterzo della vettura. Per funzionare questa tecnologia utilizza le linee continue della corsia, dove presenti, o si parametra direttamente con il veicolo che precede. In caso di frenata o cambio corsia si disattiva automaticamente.