SOLO PER LA PISTA Il concetto è quello già proposto dalla rivale in rosso: quello di una hypercar per un utilizzo esclusivo in pista. Fatto sta che alle World Finals di Jerez de la Frontera, la casa del Toro anticipa con un teaser l'arrivo di una nuova Lamborghini V12, che debutterà nel corso del 2020.

V12 ASPIRATO Disegnata dal Centro Stile a Sant’Agata Bolognese, ma realizzata con il know how della Squadra Corse, la nuova hypercar Lamborghini adotterà il classico V12 aspirato di 6,5 litri portato a 830 CV di potenza (740 CV è la potenza espressa dagli attuali modelli di serie). E l'aerodinamica prevede una grande ala posteriore, airscoop sul tetto e cofano anteriore racing con doppia presa d'aria. MONOSCOCCA Pensata per i track day, ma non per le competizioni, la nuova hypercar sarà presumibilmente derivata dalla Lamborghini Aventador. La Casa anticipa infatti che la struttura prevede una monoscocca in fibra di carbonio, con un telaio anteriore in alluminio e una gabbia posteriore in acciaio per alloggiare il motore. Non si parla, per ora, di motori ibridi, quindi non sappiamo se nella nuova V12 da pista ci sarà un travaso di tecnologie dalla Lamborghini Sian vista a Francoforte.

AUTOBLOCCANTE MECCANICO La trasmissione Xtrac sequenziale a 6 rapporti ha funzione strutturale portante, con i braccetti delle sospensioni posteriori infulcrati direttamente nella scatola del cambio per ottimizzare peso e rigidezza. Motivo di interesse il differenziale autobloccante, che è di tipo meccanico ma “permette al pilota di regolarne il precarico in modo dinamico, per ottimizzare la guidabilità a seconda del circuito e delle condizioni dell’asfalto”, dice la Casa.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Prodotta in serie limitata, a un prezzo ancora non comunicato, la nuova Lamborghini V12 verrà svelata nel corso del 2020. Sarà curioso scoprire se si tratterà di una proposta a sé stante o se farà parte di un pacchetto più articolato, comprendente appuntamenti in pista organizzati dalla stessa Lamborghini.