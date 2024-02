Kimera EVO 38: ecco dove e quando debutta la Gruppo B mai nata

Il mito dei rally anni '80 sopravvive tutt'oggi, tanto nell'immaginario comune - anche i più giovani conoscono e riconoscono Miki Biasion - quanto nelle menti di tanti imprenditori e progettisti. Tra questi ultimi rientra sicuramente Luca Betti, ''padre'' di Kimera Automobili, azienda di Cuneo specializzata nella progettazione e produzione di restomod ispirati proprio al glorioso passato sportivo. Dopo il primo esperimento della Kimera 037 (37 esemplari prodotti a 480 mila euro ciascuno), al prossimo Salone di Ginevra 2024 - qui tutte le informazioni - debutterà la Kimera EVO 38. Progetto ambizioso e ispirato a un'icona che...non è mai esistita.

Kimera 038: non ci sono ancora informazioni sul motore

BASE ''MAZINGA'' La prossima Kimera si ispira al prototipo della Lancia SE038 ''Mazinga'', erede spirituale della Lancia 037 che vinse il Mondiale Rally nel 1983. Il progetto si concluse, per l'appunto, con la presentazione di un solo concept, le attenzione dei progettisti si concentrarono poi su quella che diventò la vettura da rally più iconica di tutti i tempi: la Delta Integrale. Dimenticata per decenni negli archivi, la 038 tornerà ora a rivivere grazie a Kimera, che ha già anticipato che il modello di serie ''avrà forme ben lontane da quel prototipo grezzo, ma riprenderà la filiosofia e lo spirito di un team leggendario che aveva portato l’eccellenza tecnica italiana nel mondo''. E dopo l'impegno sulla 038, toccherà alla K-39 che dovrebbe rappresentare il debutto del marchio nel mondo del motorsport.

Kimera 038: la linea ricorda il prototipo ''Mazinga''

QUALE MOTORE? La Kimera 037, essendo un restomod, ha preso come base la Lancia Beta Montecarlo, evolvendone le componenti tecniche e meccaniche più importanti. Il telaio è stato rinforzato, mentre il motore - lo stesso quattro cilindri 2,15 litri con doppia sovralimentazione utilizzato nelle gare - è stato totalmente re-ingegnerizzato, per sprigionare una potenza complessiva di 550 CV e 550 Nm di coppia massima. Per la 038 - essendo il progetto non derivabile da nessuna automobile di serie - non è stato ancora comunicato nessun altro dato tecnico. Eccetto che per la trazione, che sarà sicuramente integrale, e per il cambio, che sarà un manuale a 6 rapporti. Tutti gli altri dettagli saranno comunicati il 22 febbraio 2024, poco prima del reveal al grande pubblico al Salone di Ginevra .