COME CAMBIA Aggiornamenti in vista per la berlinona del Giaguaro. Sul model year 2021 di Jaguar XE debuttano il nuovo propulsore diesel da 2 litri con tecnologia mild hybrid, inoltre l'ultimo sistema di infotainment. Nuova gamma XE anche ridimensionata come offerta: si passa infatti da 24 a 13 versioni, riducendo la complessità della produzione, mantenendo quelle più popolari e apprezzate dai clienti.

L'esterno di XE, ampiamente aggiornato lo scorso anno, presenta la stessa ampia griglia e lo stesso design del paraurti. La calandra con design a maglia reticolare - condivisa col SUV elettrico I-Pace - insieme alle ampie aperture inferiori e ai gruppi ottici dalla forma allungata, contribuiscono a creare un look muscoloso e sportivo. Un'impronta che si ritrova anche al posteriore, favorita dal Black Exterior Pack, disponibile su tutte le XE: gli elementi rifiniti in Gloss Black sono la maglia e il bordo della griglia, i bordi delle prese d'aria inferiori, le prese d'aria laterali, i bordi dei finestrini e - novità del modello 2021 - il badge esterno nero.

R-DYNAMIC BLACK Disponibile con i propulsori D200 RWD e P250 RWD e basato sul pacchetto R-Dynamic S, l'XE R-Dynamic Black offre di serie cerchi da 19'' Gloss Black Style ''Venom'' o cerchi da 20'' Satin Grey Style ''Elica'', pinze freno rosse, dischi anteriori da 355 mm e posteriori da 325 mm, colori Grigio Eiger, Nero Santorini, Bianco Yulong, Rosso Firenze e Blu Fuoco, pacchetto esterno nero, vetri oscurati, pedali in metallo, verniciatura degli interni in Gloss Black. La R-Dynamic Black presenta anche calotte degli specchietti e minigonne laterali nere ed è disponibile per i pacchetti S, SE e HSE.

Per la prima volta su Jaguar XE debutta dunque il diesel Ingenium a quattro cilindri da 2.0 litri e 204 CV - 24 CV in più rispetto al precedente - con tecnologia mild hybrid. Il nuovo sistema MHEV utilizza un generatore di avviamento per raccogliere l'energia che solitamente andrebbe perduta durante rallentamenti e frenate. L'energia stessa, immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48 V situata sotto il vano di carico posteriore, viene poi elargita per assistere il motore durante le successive accelerazioni. Al contempo anche il sistema start&stop è più raffinato e reattivo. Jaguar XE 2021, che resta disponibile anche nelle varianti benzina da 250 CV e 300 CV, è equipaggiata con cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore, (o integrale per il benzina più potente).

INTERNI Nuovo il look del volante, mentre è disponibile un nuovo design trapuntato per i sedili. Migliorata anche la ionizzazione dell'abitacolo alla ricerca di una migliore qualità dell'aria interna grazie alla tecnologia Nanoe, che rimuove allergeni e odori sgradevoli. Il sistema ora include anche la filtrazione PM2,5 che cattura le particelle ultrafini: la funzione si attiva semplicemente premendo il relativo pulsante ''Purifica''.

INFOTAINMENT La rinnovata Jaguar XE è dotata dell'ultimo sistema di infotainment Pivi Pro, accessibile tramite il touchscreen centrale da 10 pollici, mentre il touchscreen inferiore da 5,5 pollici opzionale - di serie con il pacchetto R-Dynamic HSE - anch'esso alimentato dalla nuova tecnologia Pivi, combina due controller rotanti a LED per gestire le funzioni più importanti nell'abitacolo. Il display interattivo HD da 12,3 pollici per il conducente offre una grafica migliorata e un layout configurabile con l'Head-up Display. Non potevano mancare, naturalmente, Apple CarPlay e Android Auto di serie, che consentono di collegare due telefoni contemporaneamente tramite Bluetooth. Per consentire l'avvio istantaneo, Pivi Pro ha una fonte di alimentazione dedicata, quindi è pronto per l'uso non appena i clienti si mettono al volante. Su XE è infine disponibile la funzionalità Software-Over-The-Air (SOTA), che garantisce alla berlina Jaguar sempre la release più recente. Questo è possibile grazie alla dual-sim incorporata LTE, che consente al sistema di svolgere più funzioni contemporaneamente, come lo streaming di contenuti multimediali e il download degli aggiornamenti SOTA, senza compromettere le prestazioni.

Il processo di acquisto è stato semplificato con un nuovo approccio ''sfoglia, acquista, guida'' che sarà sperimentato con il lancio della nuova XE: l'obiettivo è quello di armonizzare i prezzi online e offline affinché i clienti sappiano che otterranno lo stesso prezzo a prescindere dalla modalità di acquisto scelta. I prezzi della nuova XE mild hybrid per l'Italia non sono ancora stati divulgati ma, sulla base di quelle che sono le cifre nel Regno Unito, dovrebbero essere allineati a quelli della versione benzina da 250 CV, a partire cioè da circa 45.000 euro.