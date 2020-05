IL FILMATO Dopo le foto spia di Hyundai i20 N oggi la compatta sportiva coreana si mostra al pubblico in forma ufficiale, seppure non del tutto priva di camuffature. Per creare ancora più hype attorno alla nuova hot hatch, che si prepara a lanciare il guanto della sfida alla Volkswagen Polo GTI e alla Ford Fiesta ST, Hyundai ha anche proposto il filmato che trovate nella nostra gallery e che raccoglie le impressioni del pilota rally Thierry Neuville, a cui la i20 N è stata fatta provare in anteprima.

THIERRY NEUVILLE Nel filmato vediamo il pilota rally belga, che corre con la Hyundai nel Mondiale, destreggiarsi al volante di tre vetture: la sua i20 WRC, il prototipo da corsa RM19 e la versione stradale i20 N. Proprio in merito a quest'ultima Neuville si è espresso così: ''Sono stato davvero un ragazzo fortunato a provare per primo la i20 N. Un'auto molto interessante, molto precisa e molto maneggevole. I sistemi di controllo elettronici aiutano il pilota a guidare in ogni momento. Il motore sale di giri molto bene e anche il rumore è molto bello. Non vedo l'ora di guidare questa nel WRC''. Dal video non si coglie molto di più di quanto non avessimo già visto fino ad oggi, la macchina è ancora parzialmente camuffata, ma se non altro la vediamo in azione e riusciamo a sentirne il sound, piuttosto roco. Niente male, proprio come ammette Neuville.

IL TEST Sede di questo test è stato un lago ghiacciato di Arjeplog, in Svezia, noto campo di prova usato dai costruttori di auto per questo tipo di attività. Le condizioni estreme sono un duro banco di prova per i veicoli (le temperature arrivano anche a –30°C) e per Hyundai un'occasione in più anche per verificare le performance per il motorsport in condizioni limite. Purtroppo il filmato e le foto non aggiungono informazioni in più riguardo al motore (il più accreditato sarebbe un 1.6 litri turbo da 200 CV), le prestazioni, il prezzo o la data di uscita. Per tutto questo dovremo attendere ancora.