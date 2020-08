MOSCA BIANCA Prestazioni e look da supercar (non ha un che di Bugatti Chiron?), autonomia che neanche la migliore delle auto diesel. ma anziché funzionare a gasolio, la Hyperion XP-1 è a propulsione elettrica. Batterie al litio? Nossignori, idrogeno. Sotto, il video teaser del prototipo.

DA GUINESS Non solo prestazioni incredibili - vale a dire 0-100 km/h in meno di 2,2 secondi e velocità massima di 350 km/h - ma anche un'autonomia incredibile, oltre 1.500 km, e un tempo di ricarica incredibilmente veloce: la Hyperion XP-1 fa il pieno di energia in meno di cinque minuti, grazie alla tecnologia di stoccaggio dell'idrogeno. L'energia elettrica viene infatti immagazzinata nei sistemi a celle combustibile invece che nei classici accumulatori al litio: tutto ciò si traduce in un minor peso - circa 1.030 kg - e un tempo di rigenerazione assai più breve.

COME È FATTA La cella combustibile a idrogeno dell'XP-1 invia energia elettrica a tutte e quattro le ruote tramite potenti motori, coadiuvata da una trasmissione a tre velocità. E poiché il sistema di stoccaggio dell'idrogeno non viene influenzato da temperature estreme, Hyperion garantisce che la XP-1 ''fornirà in modo affidabile le massime prestazioni a lungo''. Sotto la carrozzeria della XP-1 c'è un telaio monoscocca in carbonio-titanio, mentre gli elementi aerodinamici attivi situati al posteriore hanno una duplice funzione: non solo migliorano la tenuta nelle curve ad alta velocità, ma fungono anche da pannelli solari che possono cambiare posizione per orientarsi verso il sole.

TECNOLOGIA SUPER Per sviluppare l'XP-1, l'americana Hyperion ha arruolato alcune delle principali società di ingegneria aeronautica del mondo e agenzie spaziali, inclusa la NASA. Sebbene l'XP-1 sia ancora un prototipo, Hyperion prevede di mettere in produzione la sua supercar alimentata a idrogeno nel 2022. Ne saranno costruiti solo 300 esemplari ma non è noto ancora a che prezzo saranno commercializzati. Escludiamo in ogni caso rientrino nella fascia delle auto da ecobonus.