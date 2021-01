Hurtan Grand Albaycin: quando MX-5 incontra lo stile retro inglese

Sportive ed esclusive novità dalla Spagna, con molti dettagli (e foto che trovate nella nostra gallery) su Hurtan Grand Albaycin: la pepata base è l'amatissima Mazda MX-5, che va a incontrare però uno stile estetico dal gusto retro, ispirato alle classiche sportive inglesi tra gli anni Trenta e Sessanta, come suggeriscono i fari, i colori e i dettagli. Per quanto riguarda gli interni invece, Hurtan non si è discostata eccessivamente dall'originale MX-5.

I DETTAGLI La piccola sportiva arriverà in versione cabrio e in versione targa, e le motorizzazioni saranno o da 1,5 litri per 132 CV oppure un più potente 2 litri da 184 CV. Mentre la versione con il motore più piccolo avrà una trasmissione soltanto automatica, la seconda sarà disponibile anche con il divertimento garantito dal cambio manuale. Il 1,5 litri ha una velocità massima di 204 km/h, mentre il 2 litri può spingere la Hurtan fino a 219 km/h. I freni a disco saranno presenti su tutti i modelli. Non abbiamo invece ancora notizie su quanto le modifiche alla carrozzeria abbiano influito sul peso dell'originale. Due versioni diverse anche per quanto riguarda le colorazioni: una di base (Heritage) e una più esclusiva (Bespoke, verosimilmente con colorazione su richiesta).

PREZZI E DISPONIBILITÀ Gli ordini saranno aperti dal 23 gennaio sul sito ufficiale di Hurtan, ma i modelli costruiti nel corso del 2021 saranno soltanto trenta, quindi conviene affrettarsi. I prezzi vanno dai 59.000 euro per la Heritage Cabrio con il motore da 1,5 litri agli 82.300 euro della Targa Bespoke con il motore da due litri.