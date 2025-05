Glickenhaus SCG 007s: l’hypercar da corsa debutta sulle strade

Al Concorso d'Eleganza di Villa d’Este, Glickenhaus svela la SCG 007s, versione stradale con tre posti della sua Le Mans Hypercar per il Campionato del Mondo WEC

Il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este è tra le occasioni più prestigiose per ammirare vetture rare e iconiche. Un vero e proprio concentrato di gioielli da mille e una notte capace di radunare appassionati e collezionisti da ogni parte del mondo.

Glicknhaus SCG 007s: l'hypercar stradale americana sfila a Villa d'Este 2025

Tra auto classiche, concept e hypercar, (guarda la Zagato DoppiaCoda a Villa d'Este 2025) l’edizione 2025 ha visto il debutto della Glickenhaus SCG 007s, versione stradale della 007 Le Mans Hypercar con cui la Casa americana partecipa al Mondiale WEC (qui, Glickenhaus Racing 2023).

Glickenhaus SCG 007s: la 007 LMH per il mondiale WEC è la base di partenza

Presentata dalla Scuderia Cameron Glickenhaus sulle rive del Lago di Como, la SCG 007s segue la filosofia del costruttore statunitense: portare su strada una vettura derivata direttamente dalle corse.

Rispetto alla LMH da competizione, la SCG 007s si distingue per un assetto più alto e un’abitabilità migliorata, ma conserva molti elementi stilistici del modello da gara:

splitter anteriore ispirato alla versione LMH

pinna dorsale e grande alettone posteriore

livrea blu con strisce rosse, bianche e blu scuro

Glickenhaus SCG 007s: l'abitacolo racing con i tre posti per guidatore e due passeggeri

L’abitacolo è stato rivisto rispetto alla versione da corsa e l’aspetto più originale ed esclusivo deriva dalla configurazione a tre posti: il conducente siede al centro, mentre i passeggeri sono disposti lateralmente, come già visto sulla McLaren F1 e sulla Speedtail.

Glickenhaus SCG 007s: quanti cavalli ha il suo V8?

Il motore è un V8 biturbo da 6,2 litri, capace di erogare 1.000 CV e 1.000 Nm di coppia, trasmessi alle ruote posteriori tramite un cambio manuale automatizzato a sette rapporti. Con un peso di soli 1.550 kg, l’hypercar promette prestazioni esaltanti, anche se Glickenhaus non ha ancora divulgato dati ufficiali.

Glickenhaus SCG 007s: motore V8 biturbo di 6,2 litri per 1.000 CV e 1.000 Nm

Glickenhaus SCG 007s: in abitacolo pochi comfort

Gli interni riflettono l’anima racing della vettura: volante in fibra di carbonio, due piccoli display per le funzioni principali e nessun elemento superfluo. Comfort e infotainment sono ridotti al minimo per privilegiare l’esperienza di guida.

Glickenhaus SCG 007s: prezzo segreto ma si parla di circa 2,5 milioni di euro

Al momento, prezzo e numeri di produzione sono ancora avvolti nel mistero anche se voci di corridoio parlano di un listino intorno ai 2,5 milioni di euro, ma data la storia e l'esclusività delle SCG 007s, possiamo supporre che quando i dettagli saranno finalmente di dominio pubblico, le cifre esatte raggiungeranno vette per pochi e facoltosi eletti. Cosa ne dite di questa Hypercar per tre passeggeri? Vi incuriosisce? Fatecelo sapere.

