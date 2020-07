STEP UP Quello che fino a ieri era un brand del gruppo PSA dedicato alla mobilità in tutte le sue forme, da oggi diventa un’entità autonoma, che amplia la sua offerta includendo anche i programmi di noleggio a lungo termine delle auto del gruppo francese.

SERVIZI PER TUTTI Nato per semplificare il più possibile i servizi di mobilità e sharing, presente già in 170 paesi, Free2Move amplia ulteriormente la sua gamma di offerte, per soddisfare tutte le esigenze di viaggio:

Carsharing per chi necessita di una vettura per pochi minuti o una giornata intera

per chi necessita di una vettura per Noleggio a breve termine per un periodo che va da pochi giorni al mese

per un periodo che va da pochi giorni al mese Noleggio a lungo termine per chi cerca un auto per più mesi, se non addirittura anni, con formula a canone mensile

APP SEMPRE PIÙ COMPLETA Con la rinnovata piattaforma Free2Move (disponibile su PC, ma anche come app per iOS e Android), i clienti hanno accesso a un'offerta di parcheggio in 65 paesi, alle prenotazioni di veicoli con conducente in 150 paesi e alla ricarica elettrica in tutta Europa. Non mancano gli strumenti di gestione della flotta per le aziende.

ANCHE TRAVELCAR Con l’annuncio di oggi viene anche portata a termine la fusione con Travelcar, iniziata nel 2016, che offre il servizio Free2Move Rent: noleggio a breve termine, 100% digitale, con auto dei marchi Peugeot, Citroën, DS e Opel su un'unica piattaforma. Il servizio è già disponibile in Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Lussemburgo.

UN NUOVO SITO Free2Move avrà la sua sede principale a Parigi, e sarà composta da un team di 150 persone in tutto il mondo. Apre oggi i battenti anche il nuovo sito web, e la app appena rinnovata con l’offerta completa di prodotti.