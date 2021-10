Nessun restyling in vista, ma solo l’ampliamento di gamma del primo SUV di Bentley, più aggressivo nel look e con un W12 da 608 CV sotto il cofano

Non sta per arrivare un nuovo modello, né è previsto un facelift dell’attuale. Semplicemente, Bentley sta svolgendo i primi test dinamici - al Nurburgring, manco a dirlo - del suo Bentayga Black Edition, denominazione che, come per gli altri modelli di Crewe, caratterizza gli allestimenti più esclusivi.

Bentley Bentayga Black Edition: foto spia dal Nurburgring

NERO, MA NON SOLO A dispetto di quanto possa far pensare il nome, e delle foto che potete vedere in questo articolo, la Black Edition del maxi SUV inglese potrà essere ordinata in diversi colori. In compenso, spariscono tutte le cromature e i dettagli scintillanti, come le cornici dei finestrini, la griglia anteriore e le calotte degli specchietti, sostituiti da elementi di color nero lucido.

Bentley Bentayga Black Edition: visuale di 3/4 posteriore

12 CILINDRI A questi si aggiungono gruppi ottici oscurati, sia davanti che dietro, e cerchi in lega dal disegno esclusivo. Prevedibile un abitacolo ancor più lussuoso dell’attuale, se possibile, mentre sotto il cofano continuerà a battere il più potente motore in gamma, il W12 da 608 CV (che potrebbe beneficiare di un leggero incremento di potenza).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/10/2021