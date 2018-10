Autore:

Giulia Fermani

UNA SPECIAL PER IL LUCCA COMICS Aprono oggi i cancelli del Lucca Comics, il consueto appuntamento per gli appassionati di fumetti e gaming in programma dal 31 ottobre al 4 novembre. Quest'anno, alla cinque giorni di Lucca, ci sarà anche Ford, con la versione speciale Mustang #FightTheDarkness realizzata in collaborazione con il fumettista Fabrizio De Tommaso.

MOTORE, CARATTERISTICHE Nata sulla base della nuova generazione di Mustang nella personalizzazione fastback 5.0 V8 da 450 cv di colore San Francisco Red, Mustang #FightTheDarkness è una hero car. Nel realizzarla il fumettista e illustratore classe 1985 De Tommaso ha voluto rappresentare, con colori acrilici e bombolette spray, la trasformazione dell'uomo comune in supereroe grazie all'energia sprigionata dalla macchina. Guarda la gallery e il video della realizzazione di quella speciale Mustang.