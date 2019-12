MACH-E: ARRIVA IL MINI SUV Presentato a novembre, poco più di un mese fa, il SUV elettrico Ford Mustang Mach-E non frequenterà le concessionarie prima del 2020 inoltrato. Eppure gli ultimi rumors parlano già di un erede. Da alcune indiscrezioni che circolano in rete, infatti, pare che Ford sia attualmente impegnata nell'ampliamento della gamma, con una variante più piccola proprio della Mustang Mach-E. Mini SUV del cavallo selvaggio in arrivo?

14 EV FORD ENTRO FINE 2020 Sapevamo già che il SUV elettrico di Ford, che affianca le più tradizionali sportive fastback e convertible, era solo il primo dei quattordici veicoli elettrificati che verranno lanciati in Europa entro la fine del 2020. ''Abbiamo già parlato di espansione, a una sorta di famiglia'', ha confermato Murat Gueler, Chief Designer di Ford Europa, ai microfoni dell'inglese Auto Express: sembra proprio che il processo sia già iniziato.

PIATTAFORMA MEB: SI, MA... Già soprannonimato ''baby'' Mach-E, il nuovo mini SUV di Ford sembra destinato a nascere - e qui sta la notizia - sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Questo sarebbe possibile grazie a un'accordo raggiunto quest'estate tra le due società, proprio per condivisione della piattaforma. Accordo al quale è seguito un incontro tra Ford e VW per discutere di alcune possibili modifiche da apportare alla piattaforma MEB. Pare infatti che Ford desideri ottenere cofani più lunghi e profili più sportivi. Anche se non si sa ancora bene come cambierà, è probabile che il baby SUV avrà un profilo diverso rispetto al Mach-E presentato a novembre: che finisca per assomigliare alle Volkswagen ID.3?

MOTORE E POTENZA Se così fosse il nuovo EV potrebbe essere offerto con due motori elettrici e un assortimento di diversi pacchi batterie. Di certo la piccola in arrivo ha tanto da dimostrare: il nome Mustang, sulla capostipite, non era stato usato con leggerezza. Nonostante l'alimentazione elettrica, infatti, la Ford Mustang Mach-E, nella versione GT, ospita 465 CV sotto il cofano, con 830 Nm di coppia. Per questi discorsi, però, è ancora presto: seguiranno aggiornamenti su prezzo, motore e scheda tecnica della nuova baby Mustang.