Autore:

La Redazione

UNA NUOVA COMMESSA A Maranello sono finalmente pronti a lanciare la loro ultima creazione. Sarà svelata questo pomeriggio ad Hong Kong la Prototipo, nuova purosangue Ferrari one-off dal DNA sportivo. Realizzata per soddisfare le esigenze di un facoltoso cliente di Hong Kong, la “Prototipo” si inserisce sul sentiero aperto dalla Ferrari con le sue creazioni tailor made, alla maniera della SP3JC.

LAVORO DI CARROZZERIA Per realizzare la Prototipo, Ferrari ha deciso di puntare su accorgimenti aerodinamici estremi, non sempre in continuità con la tradizione del produttore modenese. La divisione progetti speciali si è concentrata sul retrotreno, dove le soluzioni in fibra di carbonio abbondano. In controtendenza rispetto al passato, sul posteriore compare uno spoiler generoso. I passaruota vengono arricchiti con aperture per migliorare i flussi aerodinamici e una nuova leggerissima griglia in carbonio ricopre il propulsore. Sull’arco frontale vengono applicate nuove griglie, che conferiscono un aspetto molto aggressivo. Per quanto riguarda gli interni, l’abitacolo della “Prototipo” non sembra distaccarsi più tanto dalle versioni da corsa della Ferrari 488, distinguendosi con una molteplicità di tasti e levette.

QUALE MOTORE? Meno certezze sul motore, sul quale circolano pareri discordanti. Si tratterà certamente di propulsore centrale, per alcuni derivato dalla 488 GT3, molto probabilmente un V12 aspirato. Tuttavia, potrebbe trattarsi anche del motore ibrido della hypercar “LaFerrari”. Un mistero che non durerà ancora a lungo, dato che nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15:00 si alzeranno i veli sull’ultima nata del Cavallino Rampante.