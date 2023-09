Ferrari: che cos'è e come funziona il nuovo sedile elettronico

Consapevolezza uguale sicurezza, ed ecco che in Ferrari - dove già dispongono dei migliori sistemi di assistenza alla guida sul mercato - hanno pensato a un dispositivo per avvertire il guidatore quando sta per superare i limiti di tenuta della macchina, con un sistema elettronico di force feedback integrato nel sedile. Il nuovo sedile elettronico è dotato di dispositivi ''eccitatori'' in grado di generare vibrazioni meccaniche di frequenza e intensità variabile, che si avvertono al piano di seduta e che aumentano man mano che ci avviciniamo al limite.

UN SISTEMA SCALABILE Nel brevetto Ferrari si parla di uno o più generatori di vibrazioni, che agiscono mettendo una massa in moto alternato, nascosti nel sedile. Altri dispositivi con la medesima funzione, ma implementati diversamente, sfrutterebbero il servosterzo e l'impianto frenante ''brake by wire'' per agire sul volante e sui pedali in funzione di campanello d'allarme: coordinati da un software predittivo, in grado di rilevare i movimenti dell'auto e di anticipare quanto questa si discosterà dai parametri di una guida perfetta con un preavviso che va da 0,5 a 1,5 secondi rispetto al verificarsi del fenomeno.

Il sedile elettronico Ferrari con due generatori di vibrazioni nella seduta

SOLO ON DEMAND Il sistema potrebbe essere programmato per fornire un feedback tattile (aptico) al comando che in quel momento sta per generare il problema: per esempio il pedale del freno, se si sta arrivando al bloccaggio e l'ABS è stato temporaneamente disabilitato per la guida in pista. Sarebbe anche possibile inserire più eccitatori nel sedile così da differenziare le sensazioni percepite in base al sottosterzo o al sovrasterzo. Il sedile elettronico potrebbe essere regolato secondo le preferenze del giudatore, oppure spento quando non fosse necessario.

TUTTI COME SCHUMY I vantaggi del sistema sarebbero molteplici: si va dal fatto che implementarlo sarebbe semplice e poco costoso (si legge nel brevetto), al fatto che non sarebbe coercitivo nei confronti del guidatore. Le vibrazioni potrebbero infatti avvisarlo senza prendere il sopravvento nella guida come fanno invece i vari controlli di trazione e stabilità. Ricordando uno che di guida ne sapeva qualcosa, Michael Schumacher sosteneva in un'intervista che la sua migliore caratteristica fosse quella di avere una grande costanza e precisione nel percepire il limite. Ora, il sedile elettronico Ferrari difficilmente vi trasformerà in piloti, ma potrebbe aiutarvi a conoscere ed esplorare i limiti della vostra auto con maggiore sicurezza. Ammesso che si tratti di una Ferrari, evidentemente.

Fonte: United States Patent and Trademark Office

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/09/2023