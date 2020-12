LISTINO AGGIORNATO In vista del 2021 il suv DS 7 Crossback vede aggiornamenti al listino per la versione più potente: quella con il millesei turbo benzina da 225 cavalli (qui la prova). Due gli allestimenti, da veri top di gamma: lo sportivo Performance Line+, che attacca a 48.200 euro, e l'elegante Grand Chic che viene proposto a partire da 50.300 euro. Prezzi che, va detto, sono molto vicini a quelli degli allestimenti base della DS 7 Crossback E-Tense plug-in hybrid a trazione anteriore (sempre con 225 CV, ma ibrida ricaricabile), ma con livelli di dotazione chiaramente ben diversi.

I NUMERI CHE CONTANO Il motore benzina PureTech 225 è tutto in alluminio e contribuisce a contenere la massa del grande SUV francese in 1.604 kg in ordine di marcia. Dotato di iniezione diretta e turbo twin scroll, il propulsore di DS 7 ha alzata delle valvole di aspirazione variabile, così come la fasatura variabile su entrambi gli alberi a camme. Eroga 300 Nm a 1.900 giri e permette di raggiungere i 234 km/h di velocità massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 8,2 secondi con il contributo del cambio automatico a 8 rapporti EAT8, che non manca della funzione sequenziale e delle leve di comando dietro al volante.

I CONSUMI DICHIARATI Le sospensioni sono a controllo elettronico e cambiano set up in accordo con i drive mode Comfort, Sport ed Eco. Quest'ultimo introduce poi la funzione Veleggio, che rende la guida più scorrevole e parca, disaccoppiando il cambio quando si toglie il piede dall'acceleratore. Risultato: la Casa francese dichiara per il suo SUV consumi tra 7 e 7,8 l/100 km nel ciclo WLTP.