Citröen ë-spacetourer 2024: ecco il nuovo MPV elettrico

Citroën ha presentato il nuovissimo ë-spacetourer 2024. MPV elettrico di nuova generazione che dovrebbe offrire nuovi contenuti, rinfrescando il segmento con una serie di novità per migliorare comfort e abitabilità. Una proposta che si appoggia molto sulla condivisione di tecnologia tra i vari marchi del gruppo e che attraverso le nuove piattaforme permette di trasferire la competenza in termini di tecnologia e connettività acquisita con le automobili anche sugli MPV. Un modo per avvicinare l'esperienza di utilizzo a quella di una più comune vettura (a proposito di Citroën, qui la nuova C3). Ma adesso andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono le caratteristiche del nuovo e-spacetourer.

Citroen e-spacetourer: l'MPV elettrico di nuova generazione

Il nuovo e-spacetourer si presenta con un design che evoca forza ed energia. Il frontale imponente, caratterizzato dal nuovo logo ovale del marchio, riflette un'inedita identità stilistica. I fari ridisegnati, con la firma luminosa distintiva, regalano un tocco di modernità aggiuntivo alla zona anteriore. Le nuove tonalità metalliche e le decorazioni delle ruote aggiungono un'eleganza inconsueta per un veicolo commerciale, mentre l'architettura compatta esprime robustezza e vigore. Gli interni non sono da meno, con un cruscotto fresco nel disegno che ospita un touchscreen HD da 10 pollici. L'ergonomia è al centro del design, con scomparti di stoccaggio più grandi e intelligentemente progettati. Il volante, ora e riscaldato e dotato di tasti multifunzione per accedere alle funzioni di intrattenimento senza distrarsi dalla guida.

Citroen e-spacetourer: avrà fino a 350 km di autonomia

Il sistema infotainment di bordo si basa su un software chiamato My Citroën Play. La connettività wireless per smartphone e il caricabatterie wireless (opzionale) rendono la vita a bordo ancora più conveniente. Fino a quattro prese USB-C e due prese da 12 V garantiscono la massima versatilità di utilizzo per qualsiasi dispositivo elettronico. La versione elettrica di spacetourer offre un'autonomia fino a 350 km, in funzione della capacità delle batterie e sfruttabile al meglio attraverso l'applicazione degli e-routes: un assistente personale per pianificare anche i viaggi più lunghi. La navigazione 3D connessa e il riconoscimento vocale offrono un'esperienza di guida avanzata suggerendo anche le soste per effettuare le ricariche.

Citroen e-spacetourer: il nuovo logo posto sulla calandra

Lo SpaceTourer è dotato di 17 sistemi di assistenza alla guida, garantendo più sicurezza durante ogni viaggio. Le porte laterali scorrevoli motorizzate permettono un'ottima accessibilità, mentre durante la marcia l'isolamento acustico elevato e la silenziosità intrinseca al motore elettrico contribuiscono al comfort di guida. Tra le altre tecnologie ci sono l'accesso e l'avvio senza chiavi, l'assistenza alla partenza in salita, la telecamera posteriore con Top Rear Vision, il controllo automatico della velocità di crociera adattativo con funzione Stop&Go. La dotazione di sistemi di assistenza si completa con la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l'avviso di attenzione del conducente, l'assistenza al mantenimento di corsia, l'avviso di collisione, la regolazione automatica degli abbaglianti e il riconoscimento dei segnali stradali.

Citroen e-spacetourer: ha fino a sette posti

In Europa lo spacetourer sarà disponibile esclusivamente nella versione ë-spacetourer, proponendo una gamma di veicoli EV in grado di assicurare un'autonomia piuttosto elevata. Quella massima, come acennato, è di 350 km nel ciclo combinato WLTP (in fase di omologazione) ed è garantita da una pacco batterie da 75 kWh, per un incremento di 20 km rispetto alla generazione precedente. L'ë-spacetourer diventa, quindi, il partner ideale di professionisti (come per i servizi di navette o taxi) oltre a famiglie numerose e gruppi. La soluzione elettrica garantisce un'autonomia sufficiente per la maggior parte degli spostamenti giornalieri, silenziosità e assenza di vibrazioni. Inoltre, offre l'accesso a zone a traffico limitato con emissioni zero di CO2, contribuendo a ridurre i costi operativi. Il motore da 100 kW (136 CV) è disponibile anche con una batteria più piccola, da 50 kWh, che offre un'autonomia di 224 km (ciclo combinato WLTP, attualmente in fase di certificazione). Al di fuori dall'Europa lo spacetourer sarà venduto anche con un motore diesel. Per ora Citroën non ha comunicato i prezzi di listino, che saranno resi pubblici poco prima della commercializzazione.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 21/12/2023