DS D’EPOCA ELETTRICA: DELITTO DI LESA MAESTÀ? Lo ammettiamo, questo è un argomento delicato. Trattare auto classiche elaborate con meccanica moderna può far storcere il naso a molti. Se poi, sotto il cofano di una Citroën DS del 1971, la leggendaria “Squalo”, ci montate un motore elettrico… allora mettiamo i piedi in un vero e proprio campo minato. Ma tant’è, che gli specialisti inglesi di Electrogenic hanno deciso di giocarsi questo jolly sull’onda dell’entusiasmo per tutto quello che oggi è a emissioni zero. Per carità, nulla di male, anzi: il risultato è eccellente dal punto di vista meccanico. Ma vediamo insieme questa DS storica con powertrain elettrico, partendo proprio dal motore, che è di tipo Brushless “Hyper9” e che ha preso il posto dell’originale benzina quattro cilindri da 2,0 litri ed è stato abbinato a una batteria da 48,5 kWh con un'autonomia di circa 225 km.

PRESTAZIONI E AUTONOMIA OK Il sistema accetta un flusso di ricarica fino a 29 kW, che consente di fare il pieno di elettricità in circa due ore. In optional è disponibile una batteria opzionale ''range-extender'' che assicura oltre 320 km di autonomia. Il motore a zero emissioni eroga 120 CV e 173 Nm di coppia, un miglioramento significativo rispetto alla potenza di quello originale, che superava di poco i 100 CV per 149 Nm. La potenza viene inviata alle ruote anteriori attraverso il cambio manuale originale.

SOSPENSIONI IDROPNEUMATICHE… ELETTRONICHE Electrogenic ha anche aggiornato il famoso sistema di sospensioni idropneumatiche autolivellanti della DS, sostituendo la pompa meccanica di serie con una silenziosa e più efficace pompa elettronica. “Come con tutte le prime conversioni, la DS ci ha presentato sfide uniche, in questo caso modificando la sospensione idropneumatica per funzionare senza il motore a combustione”, ha affermato il direttore della società Ian Newstead. “La vecchia pompa era così rumorosa da sminuire la guida silenziosa della vettura, ma quella nuova ha risolto completamente il problema”.

STESSO ICONICO DESIGN L'esterno dell'auto è in gran parte invariato, con il tappo del serbatoio del carburante originale che nasconde la porta di ricarica. Gli unici indizi visivi sono la rimozione dei tubi di scarico e una targhetta riconoscitiva “DS EV Électronique” sul cofano del bagagliaio. Electrogenic è specializzata in conversioni di veicoli elettrici, i clienti possono rivolgersi agli specialisti inglesi con la propria auto d'epoca o richiederne una per loro, con prezzi su misura per ogni progetto. “Con le nostre elaborazioni, l'obiettivo è sempre quello di migliorare le caratteristiche originali dell'auto”, ha affermato il co-fondatore Steve Drummond. “La Citroën DS era ideale per una trasformazione elettrica: il propulsore silenzioso si aggiunge all'esperienza di guida super confortevole e si adatta perfettamente con il carattere dell'auto”.