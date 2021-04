NUOVO ALLESTIMENTO Non siamo alla fine del millennio, e ormai neppure all’inizio. Ciononostante, Citroen ha deciso di chiamare così la nuova serie speciale dedicata alla sua citycar C1, disponibile da giugno ma ordinabile già da oggi.

DIVERSA FUORI... All’esterno la nuova C1 Millenium si caratterizza per il tetto bicolore, i parafanghi allargati a livello dei passaruota con protezioni in plastica nera, copricerchi Comet da 15” e vetri posteriori scuri. Invariate le dimensioni compatte (3,46 m di lunghezza) e la maneggevolezza, garantita dal diametro di sterzata di 9,6 m.

... RICCA DENTRO All’interno troviamo invece il rivestimento Metropolitan Grey e il volante in pelle, touchpad da 7” per l’infotainment con funzione di mirror screen per lo smartphone, e gli specchietti elettrici regolabili elettricamente. Basata sull’allestimento Feel, la serie Millenium offre inoltre impianto stereo con 4 altoparlanti e divano posteriore frazionabile e ribaltabile.

QUANTO COSTA Disponibile nella motorizzazione tre cilindri benzina VTi 72 S&S con cambio manuale da 72 CV, la nuova Citroën C1 Millenium può già essere ordinata al prezzo di 14.250 euro. Le consegne sono previste a partire dal prossimo mese di giugno.