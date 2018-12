Autore:

Luca Cereda

TORCICOLLO Per le strade di Monaco era impossibile non notarla, e i click dei fotografi si sono sprecati. Ecco le prime foto della BMW Serie 8 Gran Coupé, versione a quattro porte della coupé “ammiraglia” del marchio bavarese, che nella sua versione più spinta andrà in concorrenza alle varie Porsche Panamera e Mercedes AMG GT Coupe 4 a partire da metà 2019 circa.

LA PIU' SPINTA Presenza ne ha, indubbiamente. Per la BMW Serie 8 Gran Coupé si ipotizzano dimensioni oltre i cinque metri di lunghezza e, considerato che l'esemplare in questione è chiaramente una M8, il look è piuttosto aggressivo. Basta guardare i confini delle prese d'aria frontali e, dietro, le quattro uscite dello scarico: sufficienti, per farsi un'idea, nonostante una buona parte del lato B sia ancora celato dalle camuffature.

TOTOMOTORI Non abbiamo per il momento immagini degli interni, che però, centimetri a parte, finiranno col ricalcare quelli – già noti – della Serie 8 Coupe. Facilmente prevedibile anche la gamma motori. Stando sull'alto di gamma, la M850i avrà un V8 4.4 litri da 530 cv e 750 Nm, mentre l'omologa ad alte prestazioni, ma diesel (M850d) avrà un 6 cilindri quadriturbo da 400 cv. Ci saranno anche versioni meno estreme, ovviamente. La BMW 840d da 320 cv e una 840i che facilmente si spingerà oltre la soglia dei 350 cv.

QUANT'E'? Il prezzo? In questo è probabile che la Serie 8 Gran Coupe non si discosti molto dalla sorella a due porte, che nella sua versione più “economica” costa 104.000 euro.