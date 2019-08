Autore:

La redazione

CAMBIA DOPO TRE ANNI Potrebbe non essere così emozionante come un modello nuovo di zecca, ma la nuova BMW Serie 5 ha catturato l’interesse degli addetti ai lavori perché gli scatti rubati dell’inedita vettura tedesca permettono di intuire il suo nuovo stile a soli tre anni dal lancio della versione attuale. Il camuffamento è molto evidente intorno al muso e alla coda della macchina rendendo chiaramente visibile cosa cambierà.

MODIFICHE DAVANTI E DIETRO Il prototipo pizzicato su strada ci fa intuire che vi saranno cambiamenti significativi nei paraurti, nei proiettori e nella calandra. Non è chiaro se la BMW allargherà la griglia del doppio rene a dismisura come ha fatto sulle serie 7 e X7, ma dall'aspetto che ci mostra attualmente, la griglia rimarrà di dimensioni normali. Voci di corridoio, ma attendibili, indicano anche alcuni miglioramenti del sistema di infotainment, rendendo la Serie 5 più in linea con i nuovi modelli BMW. Anche sotto il profilo della sicurezza e dell'assistenza, la nuova Serie 5 sarà aggiornata con i più moderni dispositivi per avvicinarla alla guida autonoma.

MOTORE IBRIDO PIÙ POTENTE Lo zoom dei teleobiettivi puntati su questo prototipo beccato in flagrante durante i test su strada ci fa intuire la presenza di una nuova motorizzazione: un adesivo recita chiaramente "Hybrid Test Vehicle" e lo sportellino che cela la presa del caricabatterie sul parafango anteriore rivela che si tratta di un modello plug-in. BMW, attualmente, ha in listino una versione ibrida della Serie 5 denominata 530e xDrive, che è alimentata da un motore a quattro cilindri in linea turbo con un’unità elettrica integrata che eroga 248 cavalli.

MOTORE IBRIDO DELLA SERIE 7 Si prevede che questo nuovo modello di plug-in si chiamerà "545e xDrive" e utilizzerà una versione depotenziata della power unit a bordo dell'iPerformance xDrive 745e. Su questa speciale Serie 7, la motorizzazione ibrida plug-in è abbinata a un motore a sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri che fornisce una potenza totale di 389 cavalli con una autonomia completamente elettrica di 25 chilometri. La futura Serie 5 dovrebbe avere una potenza leggermente inferiore, circa 375 CV. Infine, la rinnovata BMW Serie 5 farà il suo debutto molto probabilmente alla fine del 2020 o all'inizio del 2021.