Autolook Week 2022, il festival del motorsport a Torino

Andrea Levy è l’organizzatore del Salone dell’Auto Parco Valentino, e del Milano Monza Motor Show. Non contento, il vulcanico imprenditore italiano ha organizzato la prima edizione di Autolook Week Torino, che si terrà nel capoluogo piemontese dal 7 all’11 settembre prossimi. Sostenuta da Regione Piemonte, Comune di Torino, Museo Nazionale dell’Automobile, Fondazione Gino Macaluso, Automobile Club Torino e ACI, l’evento celebrerà il motorsport e i suoi piloti, con esposizioni e show di vetture di Formula 1, rally, endurance e MotoGP, collegandosi alle celebrazioni del Centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza. Organizzato per le vie del centro cittadino, sarà un evento aperto al pubblico e completamente gratuito.

Autolook Week Torino 2022, la locandina dell'evento

La Autolook Week di Torino sarà un vero e proprio percorso cittadino tra le vetture da competizione più iconiche del motorsport, una passeggiata che da via Roma/piazza Carlo Felice accompagnerà il pubblico fino in piazza Castello, tra i modelli sportivi che hanno scritto la storia del motorsport: monoposto di Formula 1, vetture rally, modelli endurance e moto da competizione. I modelli saranno esposti all’aperto, come si vede dai mockup presentati in questi giorni, alla stregue di un’opera d’arte contemporanea delimitata da un cordolo, simile a quello dei circuiti. Accanto a ogni modello sarà presente un codice QR che rimanda a una pagina web dedicata a ciascuna vettura.

Autolook Week Torino 2022, un mockup dell'esposizione in città

LE SFILATE Ogni sera, alle 19, Autolook Week metterà in scena una serie di sfilate che animeranno via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello, fino al centro della città. Questo il programma:

7 settembre - Sfilata Formula 1

8 settembre - Sfilata MotoGP

9 settembre - Sfilata Rally e WEC

10 settembre - Sfilata Auto ultra centenarie Torino-Stupinigi-Torino

11 settembre - Sfilata supercar e hypercar

Autolook Week Torino 2022, la mappa dell'evento

Nelle stesse date della manifestazione saranno allestite inoltre tre mostre fotografiche, organizzate dal Comitato Autolook Week Torino.

FASTER , presso gli OGR, che racconta al pubblico gli attimi e le epopee delle protagoniste del motorsport attraverso gli scatti di 20 fotografi che da decenni immortalano e documentano il circus di Formula 1: Actualfoto, Bernard Asset, Cristiano Barni, Hasan Bratic, Max Campi, Ercole Colombo, Roger Dixon, Filippo Di Mario, Jean Francois Galeron, Jiri Kranek, Miguel Liso, Manrico Martella, Peter Nygaard, Mario Renzi, Guido Alberto Rossi, Jose Maria Rubio, Atsuo Sakurai, Rainer Schlegelmich.

EVOLUTION , a Palazzo Madama, che raccoglie i disegni tecnici delle più belle auto di Formula 1 in gara dal 1950 al 2022 realizzate da Paolo D'Alessio.

, a Palazzo Madama, che raccoglie in gara dal 1950 al 2022 realizzate da Paolo D’Alessio. Per finire, tra via Po, via Roma, piazza San Carlo e piazza Vittorio Veneto sarà allestita una mostra all’aperto con disegni, scatti, fotografie di campioni e immagini del motorsport.

Autolook Week Torino 2022, un mockup dell'esposizione in città

Nell’ambito della manifestazione, il 7 settembre si terranno gli Autolook Awards, per premiare l’eccellenza del motorsport, con riconoscimenti ai team impegnati nelle competizioni su ruote, dalla Formula 1 in giù. Le categorie premiate sono:

Formula 1 Awards Tradition&Style

Social Look

Classic Look

Technology&Design

Wec Endurance Total Look

Wrc Rally Innovation

Hall of fame Autolook

Hall of fame Moto GP

Brand Identity

Autospot

Automovie e Autodocumentary

Autolook Hospitality Archilook

Autoimage

Autolook Global Look

Autolook Engineering

Madrina della serata sarà Federica Masolin, giornalista e conduttrice per SkyTV. La giuria è composta da: Andrea Levy (Presidente Autolook Week), Angelo Sticchi Damiani (Presidente ACI), Benedetto Camerana (Presidente Museo Nazionale dell’Automobile), Monica Mailander Macaluso (Presidente Fondazione Gino Macaluso), Paolo D’Alessio (ideatore Autolook Awards), Umberto Zapelloni (giornalista Formula 1), Alberto Sabbatini (giornalista Formula 1), Pino Allievi (giornalista Formula 1), Federica Masolin (giornalista Formula 1), Franco Nugnes (giornalista Formula 1), Ercole Colombo (fotografo Formula 1), Mario Isola (Racing Manager Pirelli), Ludovico Fois (Consigliere per le Relazioni Esterni e Istituzionali ACI) ed Elena Minardi (co-organizzatrice dell’Historic Minardi Days).

LE DICHIARAZIONI “Negli Autolook Awards a essere premiati saranno i look delle vetture, le grafiche più iconiche, che vengono equiparate a opere d’arte contemporanea, il modo di comunicare di team e sponsor, fino ad aspetti meno conosciuti del motorsport, quali la valenza architettonica delle hospitality, strutture sempre più elaborate che costituiscono il cuore pulsante del paddock. L’assegnazione dei premi è stata decisa da un Comitato di professionisti, da anni coinvolti a vario titolo nel mondo del motorsport”, ha dichiarato Paolo D’Alessio, ideatore degli Autolook Awards.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/07/2022