Aston Martin conferma, il progetto Valkyrie per Le Mans 2025 va avanti

Un costruttore come Aston Martin, obiettivamente, ha nel DNA il motorsport. Basta guardare la sua storia dagli inizi fino ai giorni nostri con la partecipazione al Campionato del Mondo Formula Uno con Fernando Alonso e Lance Stroll. Tuttavia, la Casa inglese costruisce automobili sportive e hypercar omologate stradali come la Valkyrie, un modello che sembra fatto apposta per correre in un mondiale come l’LMh. E infatti, non è un segreto che a Gaydon stanno mettendo a punto proprio una Valkyrie per correre la Le Mans Series dal 2025. Ma veniamo ai fatti.

Aston Martin Valkyrie Le Mans: partecipazione nella classe LMh prevista nel 2025OBIETTIVO 24H DI LE MANS Secondo la super informata stampa britannica, gli inglesi puntano a far debuttare una versione pronta per il motorsport fra due anni dopo avere annunciato per la prima volta nel 2019 che stavano sviluppando una versione Le Mans della loro hypercar in collaborazione con Red Bull Racing. Sfortunatamente, questi piani sono stati inizialmente interrotti, ma i ben informati assicurano che il progetto ha avuto nuovamente il via libera. L'esistenza del progetto Valkyrie LMh deve ancora essere confermata; tuttavia, Aston Martin ha dichiarato di essere ''incoraggiata'' dalla rinvigorita classe Hypercar e ha osservato che ''continua a prestare molta attenzione alla categoria''. Secondo il magazine Autosport, Aston Martin starebbe esaminando una partnership con Heart of Racing, un team con sede negli Stati Uniti che gareggia nelle corse di classe GT. Le informazioni dicono che l’accordo non è stato concluso, ma dovrebbe esserlo presto.

Aston Martin Valkyrie Le Mans: il cockpit della hypercar britannicaQUASI PRONTA PER LE COMPETIZIONI La Valkyrie sarebbe perfetta per la classe LMh. È stata progettata per girare sul leggendario tracciato di Le Mans in soli tre minuti e 20 secondi. Ricordiamo che l'hypercar è alimentata da un motore 6.5 litri V12 da 1.000 CV e un’unità elettrica, che erogano una potenza combinata di 1.160 cavalli e 900 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio robotizzato a sette rapporti. Inoltre, la classe LMh consente ai produttori di costruire prototipi ibridi con regole di Balance of Performance che ne equilibrano le prestazioni sotto ogni profilo. Le case automobilistiche di questa categoria includono Toyota, Peugeot e Ferrari con la straordinaria 499P Le Mans che ha vinto la gara quest’anno.

Aston Martin Valkyrie Le Mans: progetto partito ufficialmente nel 2018 con la AMR ProL’ESPERIENZA NON MANCA DI CERTO Lawrence Stroll, presidente esecutivo di Aston Martin, ha precedentemente espresso interesse a competere nella classe LMh: ''Abbiamo piena intenzione di tornare a correre al di fuori della F1”, ha detto. ''Non abbiamo mai smesso di correre in GT3 e GT4, e abbiamo vinto la classe GTE Pro a Le Mans due anni fa. Questo programma continuerà e sarà migliorato”, ha dichiarato l’anno scorso. ''Inoltre, stiamo discutendo per tornare a Le Mans”, ha aggiunto. Fin dal 2018 sappiamo che un prototipo della Valkyrie avrebbe rappresentato Aston Martin nella categoria LMh con un modello a motore centrale derivato dalla versione stradale. L'ex CEO di Aston Martin Andy Palmer disse all'epoca che l'hypercar sarebbe stata co-sviluppata da Aston Martin e Red Bull. Detto questo, se il produttore di supercar tornasse nella classe LMh, potrebbe ottenere la sua prima vittoria assoluta a Le Mans da quando la DBR1 arrivò prima nel 1959.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/09/2023