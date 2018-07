Autore:

DUE ALLESTIMENTI PER GIULIA 2019 Essendo su piazza da un periodo relativamente breve, gli aggiornamenti previsti per il Model Year 2019 della Alfa Romeo Giulia non sono rivoluzionari ma ci sono. E includono due nuovi allestimenti: Nero Edizione, pacchetto già disponibile per Alfa Romeo Stelvio e Ti Sport Carbon.

MIGLIORATA Invariata la gamma motori, con Giulia e Giulia Ti he continuano con il turbo da 280 cavalli e il motore Quadrifoglio che rimane il V6 biturbo con 505 cavalli, la Giulia 2019 guadagna nei dettagli: dai cerchi in alluminio da 19 pollici ora disponibili sulla Giulia Ti Sport, ai sedili posteriori ribaltabili, terzo poggiatesta e pinze freno anodizzate con scritta rossa Alfa Romeo per la sporty del Biscione Giulia Quadrifoglio. Nuovi anche il sistema allarme e gli interni interni Ice-on-Ice.

ALLESTIMENTI NERO E CARBON Passando agli allestimenti, il package Nero Edizione, disponibile per tutte le Giulia -Giulia Sport, Ti Sport e Quadrifoglio- aggiunge degli inserti scuri alla griglia, alle calotte degli specchietti e agli stemmi Giulia e Giulia Ti, cornici scure ai fari, rifiniture nere sui finestrini e cerchi in alluminio dark a 5 fori a contrasto con le pinze freno nere, rosse o gialle. L'allestimento Carbon, invece, aggiunge alla Alfa Romeo Giulia Ti Sport e Quadrifoglio fibra di carbonio a profusione: utilizzata per calotte degli specchietti e per le minigonne laterali è presente anche, all'interno degli abitacoli, nelle finiture nei bordi e delle placche sottoporta illuminate.