Aehra Impeto ed Estasi: nomi emotivi, numeri pazzeschi. A quando (e dove)

Suggestivi vocaboli sdruccioli in ambedue i casi, due trisillabi che evocano emozioni dirompenti. Dalla premiere del proprio secondo modello, era giugno 2023, Aehra, il nuovo marchio italo-americano di auto elettriche di lusso, è stato stranamente silenzioso. Ora, il silenzio si rompe col reveal dei nomi della propria (ancora, in parte, astratta) coppia d'assi: Aehra Estasi, berlina, Aehra Impeto, il SUV. I nomi, qualche cifra chiave, l'ipotesi di una fabbrica nel Centro Italia. Andiamo in ordine.

Aehra Estasi, super berlina elettrica

LONG RANGE, FAST CHARGE, HIGH POWER Estasi è una berlina a quattro porte elettrica con l'ambizione di sfidare auto come Mercedes EQS e Porsche Taycan. A sua volta, Impeto è un SUV 100% elettrico che mira a rosicchiare quote a pionieri del settore come Mercedes EQS SUV e Lotus Eletre. La rivelazione dei rispettivi nomi viene accompagnata da alcuni dettagli tecnici. Come la configurazione a triplo motore da 805 CV di sistema, in comune a entrambi, per un crono 0-100 km/h inferiore ai 3 secondi e una velocità massima di 260 km/h. E come la batteria da 120 kWh di capacità energetica, per un'autonomia dichiarata di 800 km, cioè un valore inferiore solo a quello di Mercedes EQS 450+. Infine, la potenza di ricarica: grazie a una rete da 925 volt di tensione, fast charge fino a 350 kW e un rabbocco dal 10 all’80% in soli 15 minuti, il più veloce (sulla carta) del mercato.

Aehra Impeto, il luxury SUV elettrico

FUORI E DENTRO Con una lunghezza di 5.060 mm, una larghezza di 2.000 mm, un'altezza di 1.450 mm e un passo di 3.025 mm, Aehra Estasi ha dimensioni simili alle rivali sopra menzionate e pure un peso simile, pari a 2.200 kg. Dimensioni quasi analoghe per Impeto (almeno quelle orizzontali), ma un peso superiore (2.300 kg), compensato da un eccezionale coefficiente aerodinamico (Cx 0,21). All'interno, su ambedue, un enorme schermo a tutta larghezza sul cruscotto, ancora più esteso quando l'auto è parcheggiata. Inedito anche il sistema di infotainment, mentre uno schermo inferiore sarà in grado di gestire i controlli del clima e altre funzionalità.

Gli interni... scenografici

LA PISTA ABRUZZESE Sia Estasi che Impeto, secondo i piani, saranno in vendita entro il 2026, a prezzi che - si dice - partiranno da circa 180.000 euro. Per ciascuna, produzione stimata dalle 20.000 alle 25.000 unità: non poche, visto il target. In cantiere sembra esserci anche una sportiva 2+2. Viene ora riportato che i vertici aziendali abbiano presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la richiesta di accesso al Fondo Automotive per ottenere un finanziamento per il progetto di un impianto a Mosciano Sant'Angelo, provincia di Teramo, in Abruzzo. Qualche numero: investimento da 1,2 miliardi di euro, stabilimento da oltre 200.000 mq, posa della prima pietra entro fine 2024, infine 650 nuovi posti di lavoro (540 in fabbrica, 110 presso il quartier generale di Milano). Seguiremo gli sviluppi.

Aehra prende residenza in Abruzzo?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/08/2024