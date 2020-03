SV REBORN Abortito un anno fa il progetto originale, dai Paesi Bassi corrono in soccorso quegli artisti dalla bocca buona della Niels van Roij Design. Un 'auto mai nata, Range Rover SV Coupé: al Salone di Ginevra 2018 spopolò, poi Jaguar Land Rover dovette fare i conti con un quadro finanziario non proprio sereno. E l'idea di una Range Rover a 3 porte è ancora ferma nel suo limbo. Sennonché in Olanda è oggi pronto l'alterego in salsa artigianale, nome di battesimo Adventum Coupé. La stessa auto? Sì, ma anche no.

L'OLANDESE ELEGANTE Sotto il profilo tecnico, la Adventum di van Roij riprende buona parte dell'impostazione di Range Rover SV, cioè un super Suv coupé con telaio in alluminio, che di Range Rover standard conserva giusto cofano, portiere e portellone. Tutto il resto è costruito ad hoc. Il valore aggiunto risiede semmai nel suo alto grado di personalizzazione: ogni esemplare può essere distinto da combinazioni individuali di colori e materiali sia all'interno che all'esterno. Nessun dettaglio escluso: tappo di rifornimento carburante, vernici esterne bicolore, ricami per cruscotto e interni porta. La prima Adventum uscita dall'atleier presenta ad esempio rivestimenti in pelle rossa e un pavimento in legno di teak fatto a mano che si estende dai sedili anteriori al piano di carico. Due poltrone business azionate elettricamente nella parte posteriore, persino due ombrelli cuciti a mano utilizzando la stessa pelle degli interni, completano l'arredamento di un salotto che esclusivo è dire poco.

SU MISURA L'auto che lo stesso Niels van Roij definisce un Suv nato da un processo di ''coprogettazione'' è spinta esclusivamente dal V8 5 litri benzina sovralimentato da 517 cv. Adventum Coupé può infine essere commissionata per poco meno di 263.000 euro Iva esclusa, con l'assemblaggio subordinato al versamento di un deposito di 48.000 euro. Il processo di costruzione richiede almeno sei mesi, a seconda di ciò che il cliente specifica come accessori. Ma per un veicolo del genere, vale la pena attendere.