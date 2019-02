Autore:

Marco Rocca

CHE DILUSIONE!!! Rapper americani e facoltosi uomini d'affari potrebbero rimanerci malissimo all'idea di non poter ritirare la Range Rover più esclusiva mai prodotta. E' notizia fresca, fresca che la Casa inglese abbia infatti deciso di non avviare la produzione delle sua Range Rover SV.

AVEVA LE CARTE GIUSTE Nemmeno un anno fa ve la stavo raccontando dal vivo dal Salone dell'Auto di Ginevra e ora è già tutto finito. Eppure quelli di Range Rover erano partiti decisi sul fatto che la SV sarebbe stata un'alternativa a brand di lusso come Rolls Royce e Bentley.

Del resto, con un prezzo d'attacco prossimo a 300mila euro, aveva tutte le carte in regola per giocarsela ad armi pari.

SI PUNTA ALLE'ELETTRICO La sorte, però, ha giocato un brutto scherzo. Anzi il brutto scherzo lo ha giocato la nuova strategia del Marchio inglese che intende incanalare gran parte delle risorse sull’elettrificazione della gamma. E di questi tempi, come dar loro torto.