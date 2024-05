EV fuori dai piedi: ritorna la AC Cobra!

Fatta a mano, come una volta, ma con tecniche modernissime è in vendita l'erede della mitica AC Cobra. Ecco quanto costa

Le leggende non muoiono mai e anche in quest'era di elettrificazione folle AC Cars, ''il più antico produttore di veicoli attivo della Gran Bretagna'', alza la testa, guardando torvo negli occhi gli elettrodomestici a batterie e spazzandoli via tutti con un solo rombo della sua nuova AC Cobra GT Roadster. Del suo arrivo vi avevamo già anticipato qualcosa, ma ora sappiamo che la Casa inglese fa sul serio, avendo iniziato i test drive per i fortunati clienti.

AC Cobra GT Roadster, vista laterale

Non fosse per la costruzione in carbonio, la carrozzeria ripropone le classiche linee che rendono inconfondibile il modello fin dagli anni 60. La GT Roadster di quel modello è l'erede naturale e legittimo, attualizzato nelle forme come nella tecnica costruttiva, ma non nel carattere puro e selvaggio. Significativamente più grande dell'AC Cobra originale, la nuova GT Roadster è lunga 4,23 metri, larga 1,98 e alta - o bassa, se preferite - 1,29 m. Le nuove dimensioni offrono un'abitabilità del tutto migliorata e la carrozzeria mostra linee più pulite, che meglio si armonizzano con i moderni cerchi calzati da gomme ultra-ribassate: proprio la mancanza dei cerchi a raggi e delle gommone dalla spalla alta di una volta è il principale elemento di discontinuità stilistica, che denuncia la modernità del progetto.

AC Cobra GT Roadster, gli interni

Il telaio è ora uno spaceframe in alluminio e ospita un motore V8 da 5,0 litri proposto nella variante aspirata e in quella sovralimentata. L'aspirato sviluppa 460 CV e 570 Nm di coppia, buoni per uno 0-100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Il ''supercharged'' alza l'asticella fino a 663 CV e 780 Nm di coppia, per uno ''zerocento'' in 3,5 secondi e 278 km/h di velocità. Con l'aumento di potenza arrivano anche ruote da 21 pollici invece che da 19 e freni maggiorati su ambo gli assi. La trazione è posteriore e il cambio può essere un manuale a 6 marce o un automatico a 10 rapporti. Rispetto all'originale 427 con motore da 7,0 litri il peso dichiarato aumenta, ma va detto che per la 7,0 litri si parlava di 1.127 kg a secco e ora siamo a 1.400 in ordine di marcia, dunque con pieno e pilota di 75 kg a bordo.

AC Cobra GT Roadster pronte per la vendita

Disponibile sia con guida a destra sia a sinistra, come usa sul Continente, l'inglese AC Cobra GT Roadster è fatta interamente a mano e ha prezzi che partono da 240.000 sterline, che al cambio fa poco più di 280.000 euro, ma attenzione: il valore indicato è per la versione base con motore aspirato, che a ben guardare potrebbe pure bastare, ma naturalmente a questi livelli si cerca il massimo e magari si pretende pure una personalizzazione nei minimi dettagli. Per maggiori informazioni e prenotazioni potete consultare il sito ufficiale ac.cars, in cui si annuncia che una versione Coupé sarebbe in fase di lavorazione. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/05/2024