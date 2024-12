AC Cars: nuovo motore per AC Cobra GT Roadster e GT Coupe. Tutto quello che c'è da sapere

AC Cars annuncia un'importante novità per il futuro della gamma AC Cobra: l'introduzione di un nuovo motore per le GT Roadster e GT Coupe, che darà vita ai nuovi modelli di ingresso alla famiglia di sportive del marchio inglese. E che che ingresso!

LE AC COBRA MODERNE

Dal 2026, insieme alle versioni con motori V8 aspirati e sovralimentati, sarà disponibile per le nuove AC Cobra un inedito motore da 2.0 litri ad alte prestazioni, progettato per offrire un’alternativa più accessibile ma altrettanto emozionante. Questi modelli manterranno l’esclusivo telaio in alluminio, la carrozzeria in fibra di carbonio e l'inconfondibile design degli interni che contraddistinguono le attuali versioni.

AC Cobra GT Roadster

Per il nuovo motore delle GT Coupé e Roadster si preannunciano prestazioni al top. Due le configurazioni di potenza previste, per adattarsi ai diversi modelli, anche se per ora la casa inglese non entra nel dettaglio delle specifiche. Si sa solo che la potenza massima stimata sarà di circa 390 CV e che il nuovo propulsore sarà sviluppato in collaborazione con un non meglio specificato ''leader mondiale nei sistemi di propulsione ibridi''. Il che fa pensare a una qualche forma di elettrificazione, probabilmente ''mild''.

NUOVA TRASMISSIONE A DOPPIA FRIZIONE

Per esaltare le prestazioni del nuovo motore, sulle auto sportive inglesi sarà introdotta una trasmissione a doppia frizione, disponibile come opzione insieme al classico cambio manuale a 6 marce. Grazie al motore più leggero rispetto ai V8, e all'utilizzo di ulteriore fibra di carbonio nel telaio, anche dalle AC Cobra entry level ci aspettiamo meraviglie in fatto di prestazioni.

AC Cobra GT Coupé

PARLA IL CEO DI AC CARS

''Questo è un passo cruciale per la nostra crescita, senza tradire ciò che ci definisce'', dice David Conza, CEO di AC Cars. ''Offrire una gamma più ampia di motori ad alte prestazioni aumenterà l’attrattiva delle nostre esclusive sportive, permettendoci di conquistare mercati dove i motori di grande cilindrata sono soggetti a tassazioni elevate''.

I prezzi per i nuovi modelli AC Cobra GT Roadster e GT Coupe partiranno da 235.000 sterline IVA inclusa, che al cambio fanno poco meno di 283.000 euro (anche se sul mercato italiano bisognerà conteggiare le spese di importazione e una tassazione differente). Le specifiche definitive e la potenza ufficiale dei nuovi motori saranno annunciate nella primavera del 2025, ma il sito ufficiale AC.Cars accetta già prenotazioni. Contatta info@ac.cars per ulteriori informazioni.