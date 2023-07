Svelata a Monza la 777 hypercar di Andrea Levy

Venerdì 7 luglio 2023 è stata inaugurata ufficialmente la Lounge 777 Motors, un open space multimediale visitabile su appuntamento che si trova all’Autodromo Nazionale Monza, a pochi passi dalla statua dedicata a Juan Manuel Fangio. In concomitanza con l’apertura della Lounge è stata presentata al pubblico la versione definitiva del prototipo 777 hypercar, fortemente voluta dal Presidente del MIMO (CEO e Founder di 777 hypercar) Andrea Levy.

777 hypercar: laterale

DNA DA PISTA Disegnata da Umberto Palermo Design, 777 hypercar sarà prodotta in soli 7 esemplari per uso esclusivo in pista (qui l'hypercar Praga Bohema). La vettura vanta collaborazioni con aziende leader del settore come Dallara, che si sta occupando dell’ingegneria, dell’aerodinamica e della produzione Gibson Technology, fornitore del motore V8 aspirato e Sparco, che sta realizzando la linea di abbigliamento. 777 hypercar si pone al vertice per prestazioni grazie a una monoscocca in carbonio omologata FIA, una sofisticata aereodinamica che genera fino a 2.100 kg di downforce a 370 km/h e un peso ''piuma'' di soli 900 kg.

VEDI ANCHE

777 hypercar: 3/4 posteriore

GIOIA IMMENSA Il motore è un V8 aspirato da 4,5 litri che sviluppa 730 CV a 9.000 giri ed è alimentato da carburanti sintetici che garantiscono una diminuzione delle emissioni di CO2 del 65% (qui l'hypercar Alfa Romeo P7). ''È immensa la soddisfazione nel presentare un progetto che è frutto di una collaborazione tra diverse istituzioni e partner. Grazie ai nostri partner tecnici lavoreremo affinché 777 hypercar diventi un punto di riferimento per le ricerche su guida autonoma e AI driver. Un progetto dal DNA italiano che sarà punto di riferimento delle migliori tecnologie mondiali'', ha commentato Andrea Levy, CEO & Founder 777 hypercar.