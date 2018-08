Autore:

Marco Congiu

A ME GLI OCCHI Abbiamo visto da vicino la Skoda Fabia 2018 nel corso dell'ultimo Salone di Ginevra 2018. Giuntà a metà del suo ciclo vitale, la segmento B del Gruppo Volkswagen si concede il più classico dei restyling di metà carriera: i fari vantano una firma luminosa a LED che avvicina la Fabia 2018 al nuovo corso stilistico intrapreso da Skoda, mentre anche gli interni sono stati aggiornati aggiungendo un tocco di bi-color che fornisce all'auto sempre quel pizzico di personalità in più. Ma non corriamo, non c'è fretta: vediamo da vicino come cambia la Fabia 2018.

NON CRESCE, NON INGRASSA Metro alla mano, le dimensioni della Skoda Fabia 2018 rimangono sempre quelle: 3,99 metri di lunghezza per 1,73 di larghezza e 1,46 di altezza. Sono dati che collocano l'auto nel cuore del segmento B, con le rivli di sempre come la Citroen C3, la Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Ford Fiesta e Renault Clio pronte a darle battaglia.

BALZO IN AVANTI Per quanto riguarda la tecnologia di bordo, la Fabia 2018 si arricchisce del blind spot assist, del rear traffic alert e del light assist. Il capitolo infotainment ci parla del sistema Skoda Connect da 6,5” con funzionalità SmartLink+ per connettere il nostro inseparabile smartphone. Alcuni oggetti, poi, ricalcano alla perfezione il concetto di “Simply Clever”, il motto di Skoda: uno su tutti il raschietto del ghiaccio adesso ha anche un pratico misuratore per verificare il cunsumo del battistrada.

DIESEL? NEIN, NEIN, NEIN Sotto il cofano della Skoda Fabia restyling non c'è posto per i motori Diesel. Le unità a gasolio vengono definitivamente abbandonate. Al loro posto abbiamo il 1.0 aspirato MPI da 60 e 75 CV, o il 1.0 tre cilindri turbo TSI da 95 e 110 CV. Solo con quest'ultimo è disponibile l'accoppiata con la trasmissione automatica DSG.

QUANTO COSTA I prezzi per l'Utalia della nuova Skoda Fabia 2018 ci parlano di un attacco a quota 14.370 euro per la versione Business, capace di salire fino a 20.520 euro per la Fabia Wagon Scout Line con motore 1.0 da 110 CV e cambio DSG. Ma ora basta chiacchere, accendiamo il motore e proviamola!