Autore:

Emanuele Colombo

HA IL PILOTA AUTOMATICO Una moto d'acqua che vola: questo è lo Zapata FlyRide, un flying personal watercraft, come lo chiama l'azienda, progettato per rendere il volo sull'acqua accessibile a tutti e offrire nuove emozioni ai motociclisti estremi. Cuore del sistema è la piattaforma EZ-Flight Control System per il controllo del volo assistito dal computer, con un giroscopio a garantire la stabilizzazione, già sviluppata da Zapata per il suo FlyBoard Air da record.

FUNZIONA COSÌ Risultato: con opportune regolazioni, che si selezionano come i drive mode delle auto, la guida del FlyRide risulta semplicissima: adatta anche ai bambini a partire da 6 anni di età. Qattro i livelli di assistenza disponibili: Child Mode fornisce il massimo della stabilizzazione giroscopica e permette il controllo da remoto della manetta, tramite un telecomando senza fili venduto separatamente; Beginner Mode ha un controllo automatico su acceleratore e comando per l'altitudine; Intermediate Mode fornisce solo la funzione per il decollo automatico e Advanced Mode permette di effettuare una vite orizzontale a mezz'aria alla sola pressione di un pulsante.

CARATTERISTICHE E PREZZO FlyRide sopporta il peso di due passeggeri (fino a 200 kg di carico totale), raggiunge i 35 km/h di velocità, è lungo 1,72 metri e pesa 33 kg. Funziona a batteria, con un'autonomia di 7 ore. Però non può funzionare da solo: va collegato a una moto d'acqua delle principali marche, venduta separatamente. Quest'ultima deve avere almeno 300 cavalli di potenza per l'uso di FlyRide in coppia: per volare da soli ne basta una da 155 cavalli. Quanto costa? Il prezzo è di 4.500 euro più IVA, spedizione e... una moto d'acqua tradizionale a cui attaccarlo. Un gioco spettacolare, ma certo non economico.