Autore:

Emanuele Colombo

ROYAL WEDDING L'hanno scelta il Principe Harry e Meghan Markle per uscire di scena al Royal Wedding: una Jaguar E-type degli anni 60 trasformata in auto elettrica. Colpo di genio o sacrilegio? Jaguar, che si propone l'elettrificazione di massa dei suoi modelli a partire dal 2020, l'aveva già mostrata in occasione del Jaguar Land Rover Tech Fest 2017: sacrificando il glorioso V12 ha allestito la Jaguar E-type Zero, una concept car il cui scopo è: “rendere il possesso di un'auto classica a prova di futuro”,, capo di Jaguar Land Rover Classic.

COME È FATTA La Jaguar E-type Zero, un nome che evoca il concetto di emissioni zero, ha un motore elettrico da 220 kW (appena meno di 300 cavalli) e raggiunge i 100 km/h da ferma in 5,5 secondi. L'autonomia è di circa 270 chilometri, grazie alla batteria da 40 kWh che si ricarica in 7 ore circa. A colpo d'occhio, la Zero si riconosce dalla E-type originale per la plancia, completamente ridisegnata e realizzata in fibra di carbonio, con tanto di maxi display touch al centro, e per il comando rotativo che permette di selezionare la marcia avanti, la retro e la folle.

PREZZO DA DEFINIRE Enzo Ferrari definì la E-type originale “la più bella auto del mondo” e la trasformazione in elettrica rende l'icona inglese compatibile con le attuali aspettative in termini di emissioni. Ma quando si tratta di grandi classici, che comunque fanno pochissima strada e il cui valore è eminentemente storico, espiantare il motore originale a favore di una soluzione moderna sembra semplicemente un controsenso. Eppure la Jaguar non è l'unica a sperimentare questa soluzione: si vedano ad esempio le conversioni in elettriche della Ferrari 308 e della Fiat 500. Ancora non si sa quanto potrebbe costare un kit per il retrofit delle E-type esistenti: “Aspettiamo le reazioni dei clienti per valutare se lanciare questa concept sul mercato” dice Tim Hanning. Di certo l'apparizione al Royal Wedding di Harry e Meghan potrebbe stimolare non poco le richieste.