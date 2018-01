Autore:

Giulio Scrinzi

FINE DI UN’ERA Era il lontano 2004 quando il gruppo Telecom, e di conseguenza la divisione mobile della TIM, iniziò a sponsorizzare la Ducati in MotoGP. Da quella stagione sono passati ben 13 anni, durante i quali il marchio della nostra linea telefonica nazionale ha sempre svettato sulle Rosse di Borgo Panigale. Dal 2018, però, questa collaborazione non sarà prolungata ulteriormente: il nuovo CEO della Telecom, Amos Genish, ha infatti deciso di interrompere il contratto di sponsorizzazione con il team Ducati Corse, il quale si avvia ai primi test della prossima stagione senza un’importante sostegno che avrebbe reso le cose decisamente più semplici per quanto riguarda il lato economico del team bolognese.