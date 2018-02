Autore:

Giulio Scrinzi

FUTURO POCO CONVINCENTE La settimana scorsa Dorna ha presentato la nuova classe FIM Enel MotoE World Cup, Campionato destinato alle moto full electric che prenderà il via a partire dal 2019 assieme alla MotoGP e alle classi minori del Motomondiale. Una serie che, nonostante i buoni propositi, ha convinto poco il Campione del Mondo in carica Marc Marquez, il cui giudizio è stato così riportato da El Mundo Sportivo. “Si dice che sia il futuro. Ma quando vediamo le immagini, manca il rumore. Questo sarà il futuro delle gare di moto ma spero che arriverà il più tardi possibile. Non mi dispiacerebbe farci qualche giro, ma preferisco continuare a correre con le moto di oggi”.