Autore:

Giulio Scrinzi

UNA NUOVA ERA Dopo la Formula E, anche il mondo delle due ruote si sta progressivamente convertendo all’elettrico: per la precisione lo farà dal 2019, quando arriverà la nuova serie FIM Enel MotoE World Cup, primo Campionato interamente dedicato alle moto “full electric”. Si tratta di una nuova era per il motociclismo internazionale, della quale si è fatta pioniera la nostra Energica Motor Company, fornitrice ufficiale di quella Energica EgoGP che è stata presentata ufficialmente oggi a Roma presso le Officine Farneto.

TECNOLOGIA SOSTENIBILE La EgoGP, quindi, sarà la protagonista della MotoE World Cup, sostenuta per l’occasione dai servizi energetici Enel che forniranno un sistema di ricarica rapida (smart charging), fornitura e accumulo di energia verde e infrastrutture dedicate on-site. Per quanto riguarda la ricarica delle moto Energica, Enel progetterà un caricatore a batteria mobile in grado di rendere completamente operativa la EgoGP in meno di 30 minuti. A livello di infrastrutture, invece, saranno presenti tecnologie all’avanguardia della Electro Mobility Management (EMM) di Enel, oltre alla piattaforma JuiceNet per l’aggregazione di impianti di accumulo creata assieme all’americana eMotorWerks.

PRESTAZIONI DA RIFERIMENTO Scendendo nei dettagli della EgoGP, il team di ricerca e sviluppo di Energica sta focalizzando la propria attenzione sulla messa a punto, che avverrà attraverso una serie di test che prenderanno il via durante la stagione 2018 della MotoGP. In questo momento, comunque, le prestazioni della prima moto da corsa “full electric” sono da riferimento: il motore, sincrono a magneti permanenti raffreddato ad olio, è in grado di sprigionare una potenza di 110 kW (147 CV) e una coppia di 200 Nm, il che consente una velocità massima di 250 km/h e un valore di 3 secondi nello scatto 0-100 km/h. A livello meccanico, inoltre, la EgoGP si affiderà completamente al ride-by-wire nella gestione della coppia motore in accelerazione e di quella di rigenerazione in decelerazione, dal momento che non sono presenti né il cambio né la frizione.

COME SARÀ IL CAMPIONATO Passando ai dettagli della nuova serie MotoE World Cup, questo Campionato, in partenza nel 2019, avrà cinque appuntamenti in Europa che prenderanno il via la domenica tra il warm-up e le gare della MotoGP. La griglia sarà composta da 18 piloti e le EgoGP saranno affidate a sette team privati della classe regina.

VITO IPPOLITO – PRESIDENTE FIM Nella presentazione, il primo a parlare a proposito della nuova Energica EgoGP è stato Vito Ippolito, Presidente FIM: “Siamo lieti di annunciare la nuova partnership Dorna-Enel, con il solido supporto di Enel per lo sviluppo delle tecnologie per la generazione elettrica da fonti rinnovabili. Sono 25 anni che la FIM ha un programma di sostenibilità, un aspetto che rappresenta per noi un pilastro fondamentale del futuro del motociclismo e dell’evoluzione nel campo delle energie alternative. Siamo certi che la collaborazione fra Dorna, Energica ed Enel contribuirà al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) nel settore dello sport, in particolare quelli collegati all’accesso all’energia sostenibile”.

CARMELO EZPELETA – DORNA In seguito ha preso la parola anche Carmelo Ezpeleta, boss della Dorna: “Dorna e FIM sono liete di entrare nel mondo della mobilità elettrica, una scelta obbligata verso il futuro. Annunciamo con entusiasmo la nostra partnership con Enel come title sponsor ufficiale della FIM Enel MotoE World Cup, oltre che come Sustainable Power Partner di MotoGP – un partner tecnologico da cui ci aspettiamo un importante contributo in questa nuova esperienza. Apprezziamo l’impegno e i valori di Enel, che incarnano perfettamente i principi su cui si fonda la nuova FIM Enel MotoE World Cup, e siamo molto orgogliosi di collaborare con un’azienda globale così innovativa e diversificata. Ci aspettiamo molto da una collaborazione che comprende anche IRTA, i MotoGP Independent Teams e le eccellenti moto di Energica. Insieme riusciremo certamente a fare della Cup un grande successo”.