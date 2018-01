Autore:

Giulio Scrinzi

IANNONE E HJC INSIEME Una nuova partnership è nata: Andrea Iannone sarà il pilota sponsor di HJC nelle stagioni di MotoGP 2018 e 2019. Dopo due stagioni con il team Ducati ufficiale e un 2017 con poche soddisfazioni in sella alla GSX-RR del team Suzuki, “The Maniac” è pronto a rifarsi nel prossimo Campionato della massima serie motociclistica, in cui indosserà un nuovissimo casco progettato per gare di livello professionale e basato sull’attuale top di gamma RPHA 11.

PENSATO PER LA VELOCITÀ Questo nuovo casco è stato progettato da il team R&D di HJC specificatamente per le alte velocità: in questo modo la sua aerodinamica è stata curata nei minimi dettagli in galleria del vento e la sua visiera ampliata per aumentare la visibilità in posizione di guida veloce. Già da adesso, inoltre, Iannone e HJC stanno lavorando sul design e le grafiche replica, in modo da rendere questo modello un vero must-have per tutti gli appassionati della pista.

ANDREA IANNONE “Sono davvero emozionato di entrare a far parte della famiglia HJC Helmets. HJC vanta una storia di caschi di alta qualità e performance. Con le varie sponsorizzazioni come title sponsor del MotoGP ed il loro grande portfolio di piloti in tutto il mondo, HJC è il brand da scegliere nella MotoGP. Sono orgoglioso di essere uno dei loro Top Ambassadors e mi aspetto una lunga collaborazione con il brand.”