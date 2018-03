Autore:

Danilo Chissalè

LA GRANDE La famiglia Scrambler si allarga: dopo la 800 (lanciata nel 2014) e la 400 (2016) ora è la volta della sorella grande, la Ducati Scrambler 1100. L’ultimo genita ha un’aria più matura, crescono le dimensioni generali, la cilindrata e la qualità percepita. Un chiaro esempio è la scelta dei materiali, per la Scrambler 1100 le parti realizzate in plastica, esclusi alloggiamenti e altri componenti secondari, sono meno di 5, mentre viene fatto ampio utilizzo di alluminio e altre leghe metalliche.

COPIA… NO NO Se guardandola vi sembra una Monster ricarrozzata state commettendo un grosso errore. La nuova Scrambler è composta per il 95% da componenti inediti, studiati per mantenere lo spirito della Land of Joy... andare in moto senza pensieri. Per il design la strada scelta è quella del family feeling, la nuova Scrambler 1100 cresce nelle dimensioni ma il design rimane inconfondibile. Guardando con più attenzione qualche elemento di rottura con le sorelle c’è e si vede, partendo dalla sella ora posta più in alto ed è più larga, per ospitare al meglio i più lunghi di gamba, lo schema dei terminali: doppi sotto la sella per omaggiare le grandi moto Ducati come la 916 o la Monster stessa, e il serbatoio che è caratterizzato da linee più muscolose e da una maggiore capienza (+1.6 litri).

DESMOCUORE La Grossa novità è il motore, ovvero il Desmodue con omologazione Euro 4 da 1.079 cc di derivazione Monster che per l'occasione è stato rivisto per adattarsi al carattere Scrambler. Con 86 cavalli a 7.500 giri gode di una coppia taurina di 88,4 Nm.

NUOVA CICLISTICA L'aumento di cilindrata ha richiesto la riprogettazione di telaio/ telaietto reggi sella e forcellone, quest'ultimo realizzato in leggero alluminio. Migliorie anche nel reparto sospensioni, la forcella, marchiata Marzocchi, ha steli da 45mm ed è completamente regolabile, ai suoi piedi troviamo due dischi da 320 mm morsi da pinze marchiate Brembo, stesse caratteristiche per il mono posteriore sviluppato dalla Kayaba. Per gli incontentabili c'è la sport che monta sospensioni Ohlins.

MAPPA DEL TESORO La tecnologia non manca sulla Scrambler, il ride by wire introduce per la prima volta i riding mode: City, Journey e Active le mappature disponibili. Le mappature controllano sia la risposta del motore che il livello di Tractio Control, che però rimane personalizzabile nei sotto menù dedicati. La prima eroga 75 cv (gli stessi di una Scrambler 800) e rende la risposta del motore morbida e fluida. La Journey offre potenza piena con una risposta ancora livemente ovattata infine la Active è per le scorribande all'insegna del divertimento.

SAFETY FIRST Altra grande novità è la piattaforma inerziale, che implementa l'ABS cornering sviluppato da Bosh. Nuova anche la strumentazione, composta da un elemento ellittico ed uno circolare che mostrano le informazioni principali di guida come velocità, marcia inserita, giri/min e i setting del motore. Unico assente ingiustificato è l’indicatore dei consumi, ma per fortuna c'è l'indicatore di livello del carburante.

BELLA E CARA La Nuova Ducati Scrambler ora è una moto a tutti gli effetti nelle dimensioni, nella dotazione e nelle finiture. Arriverà nei concessionari a fine marzo nelle tre versioni: Standard ( gialla o nera) a 12.990 euro, la rifinita Special (Custom Grey) a 14.290 e l'aggressiva Sport (Viper Black) 14.990 euro