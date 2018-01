Autore:

Giulio Scrinzi

PRONTO A TUTTO Per le aziende che hanno la necessità di disporre di veicoli piccoli e versatili che siano in grado di curare il proprio campo da golf o capaci di svolgere molteplici attività quotidiane, Yamaha ha pronta la soluzione. Si chiama UMX e si tratta di un utility vehicle forte, elegante e compatto, dal design robusto e adatto a percorrere sia tratti stradali che terreni fuoristrada. Disponibile sia nella versione da 400cc a benzina che in quella elettrica da 5,0kW, lo Yamaha UMX sarà la risorsa più preziosa in grado di eseguire in maniera efficiente qualsiasi lavoro. Sarà lanciato nei concessionari ufficiali a partire dal mese di giugno 2018.

CARATTERISTICHE TECNICHE Ciò che contraddistingue lo Yamaha UMX è sicuramente la sua praticità di utilizzo, che gli permette di raggiungere qualsiasi luogo di lavoro. È dotato di un pianale di carico in alluminio dalle misure 104,6 cm x 116,6 cm x 30,2 cm con sponda posteriore one-touch, che permette l’accesso agli attrezzi in maniera semplice e immediata. Presente anche un vano portaoggetti con capacità di 29 Litri, così come una robusta piastra protettiva che gli permette di percorrere anche terreni off-road. Il cambio in dotazione è automatico, mentre a bordo trovano spazio due sedili avvolgenti e una pratica console centrale. Per quanto riguarda gli accessori, questi saranno presentati dopo il lancio previsto per giugno 2018 e consisteranno in un rimorchio di classe 2 con sfera di traino da 50mm e un ricevitore rimovibile.