Autore:

Giulio Scrinzi

VERSIONE SPECIALE Al Salone di Torino 2018, presso il Parco Valentino, Suzuki non si limita a esporre alcune delle sue ultime novità in ambito auto. Infatti, accanto alla nuova Swift Sport e alla Ignis Hybrid, ci sono anche , un motore fuoribordo DF350A e una moto supersportiva Suzuki GSX-R1000 molto speciale.

YELLOW POWER Denominata BeeRacing, questa GSX-R1000 gialla e nera si ispira alle GSX-RR ufficiali del Team ECSTAR con cui Andrea Iannone e Alex Rins corrono in MotoGP. Lo scarico slip-on full titanium, con fondello in carbonio, è realizzato ad hoc da Sc Project e la sella è monoposto. Inalterate le caratteristiche del motore, che come sulla GSX-R1000 standard è capace di 202 CV in potenza e 117,6 Nm in coppia massima.